Шоу-бизнес

Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был ракRT на русском 17:49

Телеведущий Егор Иващенко, подопечный певицы Юлии Началовой на телепроекте «Один в один», заявил, что Началова ранее смогла победить онкологическое заболевание. Об этом он рассказал в интервью сайту kp.ru. Иващенко сообщил, что они с Началовой подружились на проекте.
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Незадолго до смерти Юлия Началова победила рак

Экспресс газета14:37

Телеведущий сообщил, что у Началовой был рак

Московский Комсомолец18:34

Незадолго до смерти Юлия Началова победила рак

News.ru15:17

Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак

RT на русском17:49

У Началовой обнаружили рак, рассказал ее коллега

Газета.Ru16:27

Телеведущий Иващенко заявил, что у Началовой был рак

ФАН14:58

«Юля победила рак»: Егор Иващенко рассказал об исповеди Началовой

Комсомольская правда12:40
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Отец погибшей певицы Юлии Началовой Виктор рассказал, что ее смерть наступила из-за того, что она вовремя не обратилась за медицинской помощью.
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Уайлдер проведет бой с Бризилом 18 мая

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Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
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Армия и оружие

Шойгу передал Асаду послание Путина

Глава Минобороны Сергей Шойгу 19 марта совершил по поручению президента РФ Владимира Путина рабочую поездку в Сирию, где передал президенту Сирии Башару Асаду послание от главы российского государства.
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Космос

Россия и США определят стоимость совместной миссии на Венеру в октябре

Стоимость реализации совместного российско-американского проекта по запуску на Венеру орбитальной и посадочной станций "Венера-Д" будет обсуждаться в Москве осенью текущего года, рассказала в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований, соруководитель двухсторонней научной рабочей группы по проекту "Венера-Д" с российской стороны Людмила Засова.
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Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

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Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
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Ари: «Погребняк не заслуживает внимания, его слова меня не задевают»

Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари отреагировал на слова форварда "Урала" Павла Погребняка о натурализации футболистов.
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Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице

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Считается, что люди им не обладают, однако эксперименты, поставленные с контролируемыми магнитными полями в лаборатории, показали, что и нам в определенной степени магниторецепция доступна.
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Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
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Мексика одобрила кандидатуру нового посла США

МИД Мексики во вторник одобрил кандидатуру нового посла США в стране Кристофера Ландау, говорится в сообщении мексиканского дипломатического ведомства.
Обновлено в 20:37
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В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
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Банк Испании просчитал последствия «жесткого» Brexit для экономики

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Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
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Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
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Полиция в Воронежской области начала проверку по факту нападения подростков на бездомного человека: молодые люди и девушка засняли избиение на видео и выложили кадры в интернет.
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Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
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