Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был ракRT на русском 17:49

Телеведущий Егор Иващенко, подопечный певицы Юлии Началовой на телепроекте «Один в один», заявил, что Началова ранее смогла победить онкологическое заболевание. Об этом он рассказал в интервью сайту kp.ru. Иващенко сообщил, что они с Началовой подружились на проекте.

Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак

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