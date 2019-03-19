Шоу-бизнес
Телеведущий Иващенко заявил, что у Началовой был ракФАН вчера в 14:58
Телеведущий Егор Иващенко заявил, что в 2014 году певица Юлия Началова победила онкологическое заболевание. Началова была наставником Иващенко на теле-шоу «Один в один».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:14, Ашберн
Происшествия
В Якутии многие мигранты боятся выходить на работу
Обновлено вчера в 07:31
Хоккей
«Даллас» обыграл «Флориду» благодаря дублю Радулова
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашней арене одолел «Флориду» со счетом 4:2.
Обновлено вчера в 23:38
Здоровье
Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьем
Ученые из Лондонской клиники рассказали о шести признаках, которые могу указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено вчера в 02:16
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Жена экс-главы Интерпола пожаловалась на попытку похищения
Грейс Мэн, жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, пожаловалась на попытку похищения со стороны группы лиц, передает Lyon Mag.
Обновлено вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой призвал россиян не надеяться на самолечение
Отец Юлии Началовой Виктор Началов, комментируя свою самую большую утрату, призвал россиян не надеяться на самолечение, а обращаться к врачам при малейшем подозрении на проблемы со здоровьем.
Обновлено вчера в 13:02
Армия и оружие
Сергей Шойгу передал Башару Асаду послание Путина
"В Дамаске Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Башаром Асадом и передал главе Сирии послание от Президента России В. В. Путина", - подтвердили в Минобороны.
Обновлено вчера в 13:19
Шоу-бизнес
Малахов нашел предполагаемых биологических родителей Олега Яковлева
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Путин подписал законы о фейковых новостях и неуважении к власти
Законы о фейковых новостях и неуважении власти подписаны президентом Первый закон предусматривает наказание за оскорбление общества, государственных символов и институтов власти РФ в виде штрафов от 30 до 300 тысяч рублей.
Обновлено 18 марта в 11:10
Финансы
Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол
Использованная жвачка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов
Жвачка, которая побывала во рту у экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, была продана на аукционе за 390 тысяч фунтов.
Обновлено вчера в 22:59
Финансы
Аналитики ожидают сохранения базовой ставки ФРС США
Федеральная резервная система США (ФРС) не поднимет базовую ставку по итогам заседания управляющих в среду, более того, рынок ждет противоположных действий от регулятора, заявили РИА Новости эксперты, опрошенные в преддверие этой встречи.
Обновлено вчера в 20:39
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов впервые вышли в свет
Обновлено вчера в 18:31
Общество
ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными
Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено вчера в 18:25
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе
Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Глава нацразведки США прибыл в Южную Корею с визитом
Отмечается, что глава американской разведки прибыл в Южную Корею 19 марта, его визит продлится три дня.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 14:19
Здоровье
В Забайкалье запретили платно определять пол будущего ребенка
Министерство здравоохранения РФ запретило медицинским организациям Забайкальского края требовать с беременных женщин деньги за определение пола будущего ребенка.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Путин и Назарбаев провели телефонный разговор
В Кремле подтвердили факт телефонного разговора во вторник президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Обновлено вчера в 10:27
Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 08:42
Здоровье
Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными
Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
Обновлено 18 марта в 03:59
Музыка
Кончита Вурст предстала брутальным мужчиной с седыми волосами
Исполнительница Кончита Вурст, прославившаяся на весь мир благодаря победе на «Евровидении» в 2014 году, выпустила новый клип на композицию Hit Me.
Обновлено вчера в 14:18
Армия и оружие
Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет
По данным СМИ, самолет Iran Air из Киша в Тегеран был вынужден совершить аварийную посадку из-за невыпуска шасси.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Задержанного украинского моряка прооперировали в Москве
Украинскому моряку, раненному во время незаконного пересечения границы России, сделали операцию в Москве, сообщает RT со ссылкой на омбудсмена Украины Людмилу Денисову.
Обновлено вчера в 12:21
Политика
WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро
Президент Украины Петр Порошенко назвал Россию причиной плохого развития киевского метрополитена.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом
Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено вчера в 11:09
Здоровье
154 водоема обработают от комаров и мошек в Волгоградской области
154 водоема будет обработано от комаров и мошек в Волгоградской области в этом году.
Обновлено вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 17:18