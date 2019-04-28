Музыка

Актер Борис Михайлов заявил, что огорчен финалом шоу «Голос. Дети»Вечерняя Москва 27 апреля в 15:08

По итогам зрительского голосования победу одержала 10-летняя певица Микелла Абрамова. Зрители встретили результаты конкурса неоднозначно. Некоторые считают, что дочери артистки Алсу досталась незаслуженная победа, а голосование проходило с нарушениями.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Милонов прокомментировал скандал вокруг победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»

Экономика сегоднявчера в 17:28

Дмитрий Каранаевский о финале детского «Голоса»: «На ситуацию нельзя смотреть однобоко». ФАН-ТВ

ФАНвчера в 15:41

«Теперь её дочка будет так же держаться»: Алсу припомнили дорогостоящую «раскрутку» папой - «нефтяным магнатом»

Царьградвчера в 02:15

Из-за скандала на шоу «Голос.Дети» Эрнст заберет первое место у дочери Алсу

ВладТайм27 апреля в 19:30

Актер Борис Михайлов заявил, что огорчен финалом шоу «Голос. Дети»

Вечерняя Москва27 апреля в 15:08

Константин Эрнст прокомментировал победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»

Российская газета27 апреля в 13:50

Победа дочери Алсу в шоу «Голос.Дети» вызвала гнев телезрителей

Sntat.ru27 апреля в 16:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:18, Ашберн
Происшествия

В Туве на военном полигоне подорвался ребёнок

На военном полигоне на снаряде подорвался ребёнок. В пресс-службе республиканского правительства эту информацию ИА REGNUM подтвердили.
Обновлено в 00:41
Политика

Телеканал НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским

В мае телекомпания НТВ выпустит на экраны шоу «Магия», ведущим которого станет избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 11:19
Кино

Фанаты «Игры престолов» раскритиковали слишком темный третий эпизод

Пользователи соцсетей раскритиковали третий эпизод сериала «Игра престолов» и пожаловались на слишком темное изображение.
Обновлено в 03:10
Авто

Volkswagen Tayron в марте обошел в продажах Toyota Highlander

На рынке Китая Tayron предлагается по цене от 188 тысяч юаней, а это 1,85 млн рублей.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»

Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Политика

Президент Туркмении зачитал рэп про коня

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.
Обновлено вчера в 15:35
Авто

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Покупку нового автомобиля за 500 тысяч рублей могут позволить себе наибольшее число жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей, лишь небольшой процент населения имеет такие возможности в Ингушетии, Чечне и Дагестане, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
Обновлено вчера в 18:28
Общество

Минобороны составило всероссийскую карту салютов 9 мая

Обновлено в 02:11
Транспорт

В московском метро в пятницу закроют две станции красной ветки

Станции "Румянцево" и "Саларьево" московского метрополитена закроют в пятницу, 3 мая, для продления Сокольнической линии, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Главного чеченского вора в законе освободят из колонии на Урале

Главного криминального авторитета Чечни Ахмеда Домбаева (Ахмеда Шалинского), отбывающего наказание в челябинской колонии, готовят к освобождению.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Музыка

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»

Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Экономика

Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов

Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе.
Обновлено в 02:04
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Общество

Удачные метры: кто и почем покупает загородное жилье в Крыму

РИА Новости Крым выяснил у местных агентов рынка, кто, где и почем покупает в РК дома для жизни и отдыха.
Обновлено в 01:45
Общество

За сутки в Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков

Обновлено в 02:29
Общество

«Москино» в мае бесплатно покажет фильмы с Самойловой и Полищук

Обновлено в 02:54
Технологии

«Первый канал» привлек Group-IB для проверки результатов голосования шоу «Голос.Дети»

Экспертам Group-IB предстоит провести независимое расследование, оценить информационную безопасность системы подсчета голосов, проанализировать звонки и СМС-сообщения на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других приемов недобросовестной конкуренции.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

Житель Петербурга заявил о краже у него иконы XVII века

Обновлено в 02:38
Политика

Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как она сидела на коленях у избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Общество

На майские праздники отдохнет меньше половины россиян

Только 46 процентов россиян отдохнут от работы на майские праздники.
Обновлено в 01:31
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено вчера в 01:58
Энергетика

Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа

Цены на нефть вновь опускаются на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, передает Reuters Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель.
Обновлено в 01:33
Политика

Большинство россиян не следили за выборами на Украине

Большинство граждан России (67%) не интересовались ходом президентских выборов на Украине и вовсе не следили за ними или следили поверхностно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Мина взорвалась на Октябрьской набережной в Петербурге

По некоторым данным, в результате инцидента пострадал один мужчина. Предполагается, что взорвалась мина времен ВОВ, уточнил источник.
Обновлено вчера в 09:23
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика

Таможня забирает добро у «Талиона». Александр Ебралидзе: «Знаю»

Северо-Западное таможенное управление 22 апреля предъявило претензию на 1,8 млрд рублей компании "Современные технологии обработки древесины" ("СТОД"), принадлежащей владельцу холдинга "Талион" Александру Ебралидзе.
Обновлено в 02:00
Экономика

В России ввели лимиты на отправку денежных переводов в четыре страны

С 16 апреля работающие в России системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тыс. руб. в месяц) и Казахстан (до 150 тыс. руб.), сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 02:01
Общество

В Москве к концу первых майских праздников может потеплеть до +20 °С

Синоптики прогнозируют, что к концу первых майских праздников в Москве потеплеет до +20 °С. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 02:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное