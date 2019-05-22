Общество

Участник протестной акции в Екатеринбурге пожаловался в ЕСПЧЕвропейско-Азиатские новости вчера в 23:33

Екатеринбуржец Даниил Пугин, арестованный за участие в несанкционированной акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы, подал жалобу в Европейский суд по правам человека, пишут «Ведомости».
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Защитник сквера из Екатеринбурга рассказал «URA.RU», почему обратился в Европейский суд

URA.Ru07:24

В ЕСПЧ подали первую жалобу от участника протестов в Екатеринбурге

Екатеринбург Онлайнвчера в 22:11

Свердловчанин подал жалобу в ЕСПЧ после протестов у Храма-на-Драме

ТагилСити.ру00:06

Участник протестной акции в Екатеринбурге пожаловался в ЕСПЧ

Европейско-Азиатские новостивчера в 23:33

Участник стихийных акций протеста в Екатеринбурге против строительства храма в сквере пожаловался в ЕСПЧ. Он считает, что власти нарушили право на свободу собраний

Ведомости Урал01:44

В ЕСПЧ подана первая жалоба от участника стихийного митинга в сквере у Драмтеатра

JustMedia00:15

В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

Ведомостивчера в 17:09
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Общество

Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров

Обновлено в 03:57
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи

Обновлено в 09:22
Кино

Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах

Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Экономика

Выручка МТС выросла на фоне уменьшения числа абонентов

В МТС подчеркнули, что несмотря на небольшое снижение количества абонентов, выручка компании росла за счет увеличения числа высокодоходных абонентов, которые потребляют несколько услуг компании.
Обновлено в 08:07
Футбол

Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика

Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп подверг критике бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сказал, что глава Белого дома был плохо готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в свой 60-й день рождения поблагодарила маму за жизнь

Лариса Гузеева в свой 60-й день рождения поблагодарила маму за жизнь Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинском Оренбургской области.
Обновлено в 06:42
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с окончательным составом национальной команды на два матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики

В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Экономика

На рынок легальной марихуаны выходят бизнесмены из России

До революции Россия была одним из ведущих в мире экспортеров конопляного сырья, а посевы конопли в СССР в 1930-е гг. составляли почти 1 млн га.
Обновлено вчера в 16:56
Кино

Подсчитано точное число смертей в сериале «Игра престолов»

Обновлено в 05:08
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Экономика

Орешкин раскритиковал Росстат за ошибку в данных по промпроизводству

"Понятно, что ошибки произрастают из той отчетности, которую сдают компании, но это не слагает обязанностей с Росстата внимательно проверять все данные", - объяснил свою позицию глава Минэкономразвития, отметив значимость независимой и объективной статистики, а также ее доступности для широкой аудитории.
Обновлено в 08:49
Политика

Зеленский заявил, что мечтает о «стране в смартфоне»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мечтает о программе "страна в смартфоне".
Обновлено в 07:01
Общество

Жванецкий объяснил, почему не пришел на церемонию вручения госнаград

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий пояснил, что не смог посетить церемонию вручения госнаград в Кремле из-за плохого самочувствия.
Обновлено в 09:20
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Обновлено в 06:00
Общество

У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей

Семье главы российского Министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двужэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Суд снял арест со счетов Навального по делу «Ив Роше»

Обновлено в 07:47
Кино

В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор

В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Технологии

МТС тестирует оборудование для закона о «суверенном интернете»

Роскомнадзор организовал тестирование оборудования для закона о «суверенном интернете» в нескольких регионах, МТС в нем участвует, заявил в четверг вице-президент МТС по технике и информационным технологиям Андрей Ушацкий.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого

Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Отца и след простыл: Ирину Шейк вместе с дочерью заметили папарацци в Лос-Анджелесе

Звездная мать одна прогуливалась с дочерью, когда ранее вся семья часто любила гулять вместе. Теперь же от отца и след простыл.
Обновлено в 07:46
Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $69

Цена нефти Brent упала ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 г. - данные торгов.
Обновлено в 09:43
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Экс-мэра Тирасполя нашли убитым в Одесской области

Недалеко от села Вапнярка Лиманского района Одесской области обнаружено тело бывшего мэра Тирасполя Андрея Безбабченко, сообщает одесский портал Думская.
Обновлено в 09:46
Политика

Казахстан может заменить российскую нефть для Белоруссии

О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев.
Обновлено в 07:08
Футбол

Путин вручил награды Инфантино и Симоняну

Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы президенту ФИФА Джанни Инфантино.
Обновлено в 07:08
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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