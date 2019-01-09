Происшествия

Участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай» вышел на свободу по УДО
РБК
05:40

Член хакерской группировки «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай») Константин Тепляков условно-досрочно освобожден из колонии. Об этом сообщила РБК его адвокат Анастасия Саморукова.
РБК05:40
с чего всё началось

Хакер из «Шалтая-Болтая» заявил о сотрудничестве с ФСБ

Тепляков предполагает, что контактировать с Аникеевым могли офицеры Центра информационной безопасности ФСБ, арестованные по обвинению в госизмене в конце 2016 года, примерно в одно время с членами «Анонимного интернационала».
РБК13:20

Подробнее о событии

«Просто одни отделы закрывали на нас глаза, а другие по нам работали». Хакер из «Шалтая-Болтая» рассказал о сотрудничестве с ФСБ

Фонтанка.Ру14:37

Хакер из «Шалтая-Болтая» заявил о сотрудничестве с ФСБ

РБК13:20

Публиковавший переписки чиновников петербургский хакер вышел из тюрьмы по УДО

78.ru07:11

Хакер из банды «Шалтай-Болтая» вышел по УДО

Петербургский дневник06:56

Суд Петербурга освободил хакера из группировки «Шалтай-Болтай» по УДО

Росбалт06:51

Суд условно-досрочно освободил хакера Теплякова из группировки «Шалтай-Болтай»

ТАСС06:21

Хакер «Шалтай-Болтай» вышел на свободу по УДО

Мойка7806:58
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Армия и оружие

В США сообщили о гибели российского военного спутника

Обновлено в 21:08
Общество

Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой

В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 13:46
Общество

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за обрушения сопки в реку

Обновлено в 22:17
Политика

Посла Японии вызвали в МИД России после заявлений Токио о Курилах

Как отмечается, вызов в ведомство был связан с заявлениями японской стороны по вопросу о "переходе территориальной принадлежности [Курильских] островов к Японии" и об "отказе от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Японии и бывших японских жителей за "послевоенную оккупацию островов".
Обновлено в 11:37
Происшествия

В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске

Руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске в Хабаровском крае, а дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улица и выписывали штрафы, сообщила РИА Новости в четверг начальник пресс-службы регионального главка МВД Ирина Щеголева.
Обновлено в 19:54
Финансы

Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро

Наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов за июнь 2017 года - июнь 2018 года показал юань - 3,2% годовых, доходность доллара США составила 0,35% годовых.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие

Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35

Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.
Обновлено в 21:00
Политика

Россия направит делегацию в ПАСЕ после выполнения своих условий

В октябре 2018 года Россия поставила организации условие: она не вернется в ПАСЕ, пока в регламент не внесут поправку, запрещающую лишать национальные делегации права голоса во время сессий.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

Киев нашёл способ «победить» Москву в Керченском проливе

Ранее News.ru писал о том, что депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет напомнил, что украинские военные корабли в случае новой попытки несанкционированного прохода через Керченский пролив будут задержаны.
Обновлено в 18:08
Происшествия

Мутко рассказал о компенсациях пострадавшим при ЧП в Магнитогорске

Пострадавшие в результате обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске получат единовременные выплаты для покупки жилья из расчёта 31,725 тыс. руб. за 1 кв. м. общей площади утраченного жилого помещения.
Обновлено в 18:54
Происшествия

На заводе в Оренбургской области ликвидировано открытое горение

В результате работы пожарных расчетов на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области было ликвидировано открытое горение в цехе горячего цинкования.
Обновлено в 13:19
Политика

Fiat выплатит в США $700 млн для урегулирования исков по «дизельгейту»

Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler выплатит в США более $700 млн для урегулирования судебных исков по так называемому «дизельному скандалу» («дизельгейту»).
Обновлено в 21:44
Происшествия

Участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай» вышел на свободу по УДО

Член хакерской группировки «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай») Константин Тепляков условно-досрочно освобожден из колонии.
Обновлено в 05:40
Политика

Умер последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

Последний в истории председатель Верховного Совета СССР, бывший депутат Госдумы Анатолий Лукьянов умер в среду в возрасте 88 лет.
Обновлено в 12:30
Культура

Лукьяненко заявил о завершении серии книг о «дозорах»

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко сообщил о начале работы над седьмой книгой серии «Дозоров», она станет последней в цикле об Антоне Городецком.
Обновлено в 21:39
Политика

Ким Чен Ын пообещал постараться на встрече с Трампом

Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня 2018 года.
Обновлено в 20:51
Политика

Трамп назвал встречу с демократами тратой времени

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с лидерами демократов в конгрессе США тратой времени.
Обновлено в 19:00
Энергетика

Украинцев обрекли на замерзание, заявили в Раде

Правительство Украины, повышая тарифы на отопление, обрекает население страны на замерзание, об этом в своем Facebook написал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.
Обновлено в 16:53
Политика

СМИ сообщили о проблемах у российского лайнера МС-21 из-за санкций США

Обновлено в 21:16
Энергетика

В России снова подорожал бензин

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.
Обновлено в 08:51
Происшествия

В отеле в Пхукете найдена мертвой российская туристка

Обновлено в 12:22
Общество

Пенсионный фонд назвал сроки выхода на пенсию россиян разных возрастов

Пенсионный фонд озвучил сроки выхода на заслуженный отдых для россиян разных возрастов с учетом реализуемой пенсионной реформы.
Обновлено в 08:07
Общество

Кот британского искусствоведа испортил картину XVII века

Кот британского искусствоведа Бендона Гросвенора серьезно повредил картину XVII века стоимостью более £5 тыс. (441 тыс. рублей), пишет The Telegraph.
Обновлено в 19:02
Происшествия

Посольство России в Австралии не получало подозрительных пакетов

Посольство России в Канберре работает в обычном режиме на фоне сообщений о рассылке подозрительных пакетов в посольства и консульства в Австралии, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Обновлено в 00:59
Политика

Президент Южной Кореи заявил о скорой встрече Ким Чен Ына и Трампа

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время обращения к нации заявил, что встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа состоится в ближайшее время.
Обновлено в 22:02
Космос

На телескопе Hubble сломалась широкоугольная камера

Как сообщили сотрудники NASA, на орбитальном телескопе Hubble произошла поломка широкоугольной камеры.
Обновлено в 22:23
Экономика

Apple сократит производство новых iPhone

Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники.
Обновлено в 03:52
Экономика

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

Со среды вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746-4942 рублей вместо ранее действовавшего коридора 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 16:11
Интернет

Массовый сбой произошел в работе Google

Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе поисковой системы Google.
Обновлено в 20:13
Политика

В Госдуме поддержали законопроект об ответственности СМИ за фейки

В среду, 9 января, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект, приравнивающий распространение недостоверной общественно значимой информации к призывам к экстремизму.
Обновлено в 15:22
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