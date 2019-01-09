Происшествия
Участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай» вышел на свободу по УДО
Участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай» вышел на свободу по УДОРБКвчера в 05:40
Член хакерской группировки «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай») Константин Тепляков условно-досрочно освобожден из колонии. Об этом сообщила РБК его адвокат Анастасия Саморукова.
РБКвчера в 05:40
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с чего всё началось
Тепляков предполагает, что контактировать с Аникеевым могли офицеры Центра информационной безопасности ФСБ, арестованные по обвинению в госизмене в конце 2016 года, примерно в одно время с членами «Анонимного интернационала».РБКвчера в 13:20
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Здоровье
В Черемхове скончался онкобольной мальчик Владислав Шестаков
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
В США зафиксировали гибель российского военного спутника
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Посла Японии вызвали в МИД России после заявлений Токио о Курилах
Как отмечается, вызов в ведомство был связан с заявлениями японской стороны по вопросу о "переходе территориальной принадлежности [Курильских] островов к Японии" и об "отказе от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Японии и бывших японских жителей за "послевоенную оккупацию островов".
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске
Руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске в Хабаровском крае, а дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улицы и выписывали штрафы, сообщила РИА Новости в четверг начальник пресс-службы регионального главка МВД Ирина Щеголева.
Обновлено вчера в 19:54
Общество
Основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе
Основатель Amazon, богатейший человек в мире Джефф Безос объявил о разводе с писательницей Маккензи Безос.
Обновлено вчера в 11:03
Финансы
Центробанк перевел часть резервов из долларов в юани, евро и иены
В прочих валютах (фунты стерлингов, японская иена, канадские доллары) доля выросла с 12,4% до 14,7%.
Обновлено вчера в 18:19
Экономика
Новые тарифы ОСАГО приняты в РФ
Новые тарифы на ОСАГО вступили в силу в России 9 января, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ в соответствующем указании.
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
В Хабаровском крае ввели режим ЧС после обрушения части сопки в реку
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где в реку обрушилась часть сопки, ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил РИА Новости глава района Алексей Маслов.
Обновлено вчера в 21:51
Армия и оружие
Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35
Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
США хотят и дальше отправлять астронавтов к МКС на российских «Союзах»
США обратились к "Роскосмосу" с предложением продолжить полеты их астронавтов на Международную космическую станцию на космических кораблях "Союз", заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов
В письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе - учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.
Обновлено вчера в 12:18
Космос
Рогозин рассказал, когда назовут причины появления отверстия в «Союзе»
В декабре источник не исключил, что часть выводов о появлении дырки в «Союзе» могут засекретить.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Самолет МС-21 может остаться без импортных композитов
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
Украинский генерал предложил пройти Азовское море с помощью «фиксации из космоса»
Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что украинским судам при проходе через Азовское море может помочь "фиксация из космоса" со стороны западных союзников.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Трамп назвал встречу с демократами тратой времени
Президент США Дональд Трамп назвал встречу с лидерами демократов в конгрессе США тратой времени.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Рогозин посоветовал прокуратуре и Счетной палате действовать, а не рассказывать, как все плохо
Глава госкорпорации «Роскосомос» Дмитрий Рогозин заявил, что Генпрокуратуре и Счетной палате России надо «действовать, а не рассказывать обывателю, как все у других плохо».
Обновлено вчера в 23:59
Энергетика
В России снова подорожал бензин
Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Президент Южной Кореи заявил о скорой встрече Ким Чен Ына и Трампа
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время обращения к нации заявил, что встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа состоится в ближайшее время.
Обновлено вчера в 22:02
Общество
В Британии кошка испортила редкую картину XVII века
Домашняя кошка Падме повредила картину XVII века, которую приобрел и отреставрировал британский искусствовед Бендор Гросвенор, пишет The Telegraph.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
Пожарный поезд подключается к тушению пожара на заводе под Оренбургом
Пожарный поезд прибыл на место пожара в цехе горячего цинкования на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие
В Сирии жертвами атаки террористов стали 5 британских военных
Обновлено вчера в 15:58
Экономика
СМИ узнали об идее ВТБ и Сбербанка создать перевозчика на базе Utair
Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для реализации проекта по созданию региональной авиакомпании.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Украинцев обрекли на замерзание, заявил депутат Рады
Правительство Украины, повышая тарифы на отопление, обрекает население страны на замерзание, об этом в своем Facebook написал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Рогозин прокомментировал отмену своего визита в США
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал причину отмены его визита в США.
Обновлено вчера в 08:14
Авто
Fiat выплатит в США $700 млн для урегулирования исков по «дизельгейту»
Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler выплатит в США более $700 млн для урегулирования судебных исков по так называемому «дизельному скандалу» («дизельгейту»).
Обновлено вчера в 21:44
Энергетика
Нефть Brent впервые с прошлого года поднялась выше $61 за баррель
По состоянию на 19:45 мск цена на нефть Brent составила $61,55 за баррель.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Мутко рассказал о компенсациях пострадавшим при ЧП в Магнитогорске
Пострадавшие в результате обрушения подъезда в доме в Магнитогорске получат единовременные выплаты для покупки жилья из расчёта 31,725 тыс. руб. за 1 кв. м. общей площади утраченного жилого помещения.
Обновлено вчера в 18:54
Общество
МВД предложило увеличить штрафы за пропаганду наркотиков в интернете
Юридическим лицам грозит штраф в миллион рублей или приостановка работы до 90 суток. Также проект увеличивает штрафы для провайдеров.
Обновлено вчера в 20:01
Общество
В России включили в льготный перечень набор для введения инсулина
Амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы вошли в перечень льготных медицинских изделий, предоставляемых по программе государственных гарантий, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета.
Обновлено вчера в 22:24