Происшествия

Участник Московского полумарафона умер после финишаТАСС 08:08

Московский полумарафон является крупнейшим полумарафоном России. Маршрут проходит в один круг по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской. Маршрут забегов на 10 км и 5 км проходит по Лужнецкой, Новодевичьей и Саввинской набережным.
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Стали известны подробности смерти российского бегуна во время полумарафона

Lenta.ru09:09

Участник Московского полумарафона умер после финиша

ТАСС08:08

Во время Московского полумарафона скончался один из участников

Говорит Москва06:40

Участник Московского полумарафона умер после финиша

Москва 2407:40

Участник Московского полумарафона умер после забега

Агентство Москва07:25

В Москве умер участник полумарафона

РЕН ТВ05:24

В Москве умер участник полумарафона, пишут СМИ

РИА Новости07:48
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Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.
Обновлено в 16:48
Авто

Броня и кабриолеты: колесная техника на параде Победы

В Москве 9 мая состоялся традиционный парад Победы — и на нем, как всегда, было показано немало техники.
Обновлено в 14:53
Баскетбол

ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).
Обновлено в 17:12
Общество

Кот-инженер из «Лахта Центра» отметит день рождения

Обновлено в 18:13
Происшествия

В Уганде около 30 человек пропали без вести при опрокидывании лодки

Обновлено в 16:41
Музыка

Шарий объяснил, зачем жюри «Евровидения» голосует за «никакущие» песни

Обновлено в 07:37
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
Обновлено в 11:23
Наука

Женщине-трансгендеру вживили влагалище из рыбьей кожи

Обновлено в 06:16
Авто

На онлайн-аукционе продаётся эксклюзивный Mercedes 300SL Gullwing 1956 года выпуска

Стоит сказать, что спорткар Mercedes 300SL Gullwing был выпущен в 1956 году в количестве 308 экземпляров и данный автомобиль один из них.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО

Экс-председатель РК добавил, что военные не получили команду от украинских властей.
Обновлено в 08:52
Здоровье

В каких случаях головокружение опасно для жизни, узнали волгоградцы

Головокружение в большинстве случаев неопасно для здоровья, но следует насторожиться, если симптом становится постоянным и сопровождается другими болезненными ощущениями.
Обновлено в 15:09
Экономика

Эксперты: российский экспорт услуг может замедлиться

Российский экспорт услуг может резко замедлиться в ближайшие годы после восстановительного роста в 2018 году, говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном совместно Институтом Гайдара и РАНХиГС.
Обновлено в 17:23
Происшествия

Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео

Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Политика

СМИ раскрыли новые детали «российского скандала» в Австрии

Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус контактировал с представителем предполагаемой россиянки, с которой обсуждалась денежная сделка, до и после их встречи на Ибице.
Обновлено в 17:43
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Здоровье

Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты

Обновлено в 07:47
Армия и оружие

Трамп предостерег Иран от угроз в адрес США

Властям Ирана не стоит угрожать США.
Обновлено в 18:15
Политика

Россиянка Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Девушку приговорили к 18 месяцам заключения за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев, записала видеообращение из тюрьмы, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:58
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать результаты конкурса

Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман, комментируя ТАСС скандал, акцентировал, что, хоть победитель и исполнял принесшую ему победу песню ранее, это - считают эксперты Европейского вещательного союза - "не дало ему преимущества".
Обновлено в 15:13
Технологии

Центрифуга в кармане: Иран может создать атомную бомбу за год

Иран при желании может создать атомную бомбу менее чем за год. Об этом «Известиям» заявили эксперты в области ядерной физики.
Обновлено в 17:01
Здоровье

На острие: надо ли раздавать наркоманам стерильные шприцы?

Фото: ТАСС / Интерпресс / Павел Каравашкин Суть таких проектов действительно понимают немногие, обращая внимание лишь на одну сторону работы — распространение шприцев.
Обновлено в 17:02
Хоккей

Капризов: «Кучерова пытались вывести из себя, но и мы можем отвечать»

Матч получился плотным, вели свою игру. Возможно, Кучерова пытались вывести из себя, но и мы можем отвечать.
Обновлено в 16:49
Кино

«Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат на выходных

Центральный персонаж - покемона Пикачу в англоязычной версии говорит голосом Райана Рейнольдса.
Обновлено в 18:22
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
Обновлено в 08:04
Музыка

Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»

Российский певец и композитор Юрий Лоза остался недоволен выступлением россиянина Сергея Лазарева на международном конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено в 15:09
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки

Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.
Обновлено в 04:26
Политика

Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди

Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов.
Обновлено в 18:00
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серии

Обновлено в 18:03
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