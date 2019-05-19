Участник Московского полумарафона умер после финишаТАСС 08:08

Московский полумарафон является крупнейшим полумарафоном России. Маршрут проходит в один круг по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской. Маршрут забегов на 10 км и 5 км проходит по Лужнецкой, Новодевичьей и Саввинской набережным.

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