Происшествия
Участник Московского полумарафона умер после финишаТАСС 08:08
Московский полумарафон является крупнейшим полумарафоном России. Маршрут проходит в один круг по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской. Маршрут забегов на 10 км и 5 км проходит по Лужнецкой, Новодевичьей и Саввинской набережным.
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Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.
Обновлено в 16:48
Авто
Броня и кабриолеты: колесная техника на параде Победы
В Москве 9 мая состоялся традиционный парад Победы — и на нем, как всегда, было показано немало техники.
Обновлено в 14:53
Баскетбол
ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги
ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).
Обновлено в 17:12
Общество
Кот-инженер из «Лахта Центра» отметит день рождения
Обновлено в 18:13
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
Обновлено в 11:23
Наука
Женщине-трансгендеру вживили влагалище из рыбьей кожи
Обновлено в 06:16
Авто
На онлайн-аукционе продаётся эксклюзивный Mercedes 300SL Gullwing 1956 года выпуска
Стоит сказать, что спорткар Mercedes 300SL Gullwing был выпущен в 1956 году в количестве 308 экземпляров и данный автомобиль один из них.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО
Экс-председатель РК добавил, что военные не получили команду от украинских властей.
Обновлено в 08:52
Здоровье
В каких случаях головокружение опасно для жизни, узнали волгоградцы
Головокружение в большинстве случаев неопасно для здоровья, но следует насторожиться, если симптом становится постоянным и сопровождается другими болезненными ощущениями.
Обновлено в 15:09
Экономика
Эксперты: российский экспорт услуг может замедлиться
Российский экспорт услуг может резко замедлиться в ближайшие годы после восстановительного роста в 2018 году, говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном совместно Институтом Гайдара и РАНХиГС.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео
Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Политика
СМИ раскрыли новые детали «российского скандала» в Австрии
Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус контактировал с представителем предполагаемой россиянки, с которой обсуждалась денежная сделка, до и после их встречи на Ибице.
Обновлено в 17:43
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Здоровье
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Трамп предостерег Иран от угроз в адрес США
Властям Ирана не стоит угрожать США.
Обновлено в 18:15
Политика
Россиянка Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы
Девушку приговорили к 18 месяцам заключения за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев, записала видеообращение из тюрьмы, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:58
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать результаты конкурса
Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман, комментируя ТАСС скандал, акцентировал, что, хоть победитель и исполнял принесшую ему победу песню ранее, это - считают эксперты Европейского вещательного союза - "не дало ему преимущества".
Обновлено в 15:13
Технологии
Центрифуга в кармане: Иран может создать атомную бомбу за год
Иран при желании может создать атомную бомбу менее чем за год. Об этом «Известиям» заявили эксперты в области ядерной физики.
Обновлено в 17:01
Здоровье
На острие: надо ли раздавать наркоманам стерильные шприцы?
Фото: ТАСС / Интерпресс / Павел Каравашкин Суть таких проектов действительно понимают немногие, обращая внимание лишь на одну сторону работы — распространение шприцев.
Обновлено в 17:02
Хоккей
Капризов: «Кучерова пытались вывести из себя, но и мы можем отвечать»
Матч получился плотным, вели свою игру. Возможно, Кучерова пытались вывести из себя, но и мы можем отвечать.
Обновлено в 16:49
Кино
«Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат на выходных
Центральный персонаж - покемона Пикачу в англоязычной версии говорит голосом Райана Рейнольдса.
Обновлено в 18:22
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
Обновлено в 08:04
Музыка
Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»
Российский певец и композитор Юрий Лоза остался недоволен выступлением россиянина Сергея Лазарева на международном конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено в 15:09
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки
Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.
Обновлено в 04:26
Политика
Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди
Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов.
Обновлено в 18:00
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серии
Обновлено в 18:03