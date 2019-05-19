Происшествия
Участник Московского полумарафона умер после финишаТАСС 08:08
Московский полумарафон является крупнейшим полумарафоном России. Маршрут проходит в один круг по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской. Маршрут забегов на 10 км и 5 км проходит по Лужнецкой, Новодевичьей и Саввинской набережным.
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Политика
На Украине началась репетиция инаугурации Зеленского
Обновлено в 09:29
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Футбол
Компани станет играющим тренером «Андерлехта»
Бельгийский защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что со следующего сезона станет играющим тренером в «Андерлехте».
Обновлено в 06:56
Экономика
Российский средний класс меняет потребительские привычки
Наибольшая концентрация среднего класса наблюдается в Москве (18%) и добывающих регионах (в ЯНАО - 43%).
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 09:03
Музыка
Рудковская сказала, чего не хватило Лазареву для победы
Обновлено в 08:10
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Экономика
Греф рассказал, кто в Сбербанке защищает деньги россиян от воровства
Глава крупнейшей кредитной организации РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что хранящиеся в Сбербанке денежные средства граждан России защищают молодые люди – выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, иногда даже еще являясь студентами, а уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры.
Обновлено в 10:57
Кино
Петиция о пересъемках финала «Игры престолов» набрала миллион подписей
Петиция, предлагающая телесети HBO снять заново финальный сезон популярного телесериала "Игра престолов" набрала более миллиона подписей.
Обновлено в 03:24
Здоровье
Кардиолог рассказал, какие продукты полезны для сердца
Доктор медицинских наук и кардиолог Юрий Кремнев рассказал, что необходимо принимать в пищу, чтобы сердце было здоровым.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Происшествия
Взрыв гранаты в Харькове: два человека погибли
Вчера, 18 мая, в 23:42 в Харькове произошел взрыв. В результате два человека погибли и еще один получил ранения.
Обновлено в 04:11
Игры
Авторы Dauntless дарят игрокам пять уровней сезонного пропуска
Pick them up any time before May 20, and enjoy 50% off Level Skips for the rest of the season. pic.twitter.com/zSVHOaiEhP — Dauntless (@PlayDauntless) 17 мая 2019 г. Все желающие могут зайти в игровой магазин и улучшить свой прогресс сразу на пять уровней.
Обновлено в 09:43
Политика
Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:19
Музыка
Победитель Евровидения-2019 скрыл свою ориентацию ради голосов
Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (Duncan Laurence), который стал победителем международного песенного конкурса Евровидение-2019, решил скрыть свою сексуальную ориентацию, чтобы не потерять голоса.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО
Экс-председатель РК добавил, что военные не получили команду от украинских властей.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
«Так лечат бойцов „лучшей армии“»: полуразвалившийся госпиталь для бойцов ВСУ сняли на видео
Один из раненых бойцов 79-й бригады ВСУ показал, как выглядит военный госпиталь изнутри.
Обновлено в 08:10
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Театры
Главным режиссером театра кукол «Экият» станет Ильгиз Зайниев
Новым главным режиссером Татарского государственного театра кукол «Экият» станет Ильгиз Зайниев.
Обновлено в 08:05
Политика
Порошенко уволил детского омбудсмена Кулебу
На Украине уволен детский омбудсмен Николай Кулеба. Такое решение принял президент страны Петр Порошенко, подписавший соответствующий указ.
Обновлено в 09:22
Авто
Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров
Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.
Обновлено в 08:53
Политика
Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
Обновлено в 08:26
Музыка
Мадонна оставила разочарованными зрителей «Евровидения-2019»
Обновлено в 03:54
Религия
В Екатеринбургской епархии референдум по вопросу строительства храма назвали излишней мерой
Всю неделю в центре Екатеринбурга проходили акции протеста из-за строительства храма.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Олег Газманов в течение 25 лет обеспечивал свою бывшую супругу
В ходе беседы с ведущей Лерой Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион» известный российский певец Олег Газманов рассказал о том, что после развода в течение 25 лет финансово обеспечивал свою бывшую жену Ирину, с которой он прожил в браке двадцать лет.
Обновлено в 05:11
Баскетбол
Хантер: никто из игроков ЦСКА не думает о контрактах
Центровой ЦСКА Отелло Хантер подчеркнул, что в преддверии «Финала четырёх» Евролиги никто из игроков команды не задумывается об отсутствии ясности относительно следующего сезона.
Обновлено в 09:52