Происшествия
Участник Московского полумарафона умер после финишаТАСС 08:08
Московский полумарафон является крупнейшим полумарафоном России. Маршрут проходит в один круг по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской. Маршрут забегов на 10 км и 5 км проходит по Лужнецкой, Новодевичьей и Саввинской набережным.
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Первые серийные образцы премиального внедорожника Hongqi HS7 уже появились у дилеров.
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