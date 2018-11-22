Политика

Участник Евромайдана рассказал о пьянстве Порошенко и Кличко
Вести.Ru
00:55

Президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко пьянствовали во время Евромайдана. Об этом рассказал лидер Социалистической партии Украины, экс-советник главы МВД Илья Кива в эфире телеканала Newsone. По его словам, участники тех событий делились на две категории.
Вести.Ru00:55
Илья Кива
Я был такой, обыкновенный парень, у которого было двое детей. И я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил. Я помню бухого Кличко. Это был штаб Майдана недалеко от сцены. Они заскакивали и грелись коньяком.
— Илья Кива, украинский политикНТВ вчера в 18:45
с чего всё началось
Председатель Социалистической партии Украины, бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива в ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne рассказал
, как действующий президент страны Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко пьянствовали во время событий на Майдане в конце 2013 — начале 2014 годов.
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Украинский политик, общественный деятель и государственный служащий. Председатель Социалистической партии Украины, советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, был главой «Международного благотворительного фонда „Освобождение“», Президент Всеукраинской национальной федерации дворового футбола, в 2014-2015 годах участвовал в проведении АТО в Донецкой и Луганской областях, бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, по специальности - педагог-психолог.
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский политик, Киевский городской голова, глава Киевской городской государственной администрации, Народный депутат Украины 7-го созыва, где был главой фракции «УДАР» в Верховной Раде, Советник президента Украины, кандидат наук в области физического воспитания и спорта, лидер украинской политической партии «УДАР» (Украинский демократический альянс за реформы) с 2010 по 2015 год и Блока Петра Порошенко «Солидарность» с 2015 года, продюсер мюзикла «Рокки».
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