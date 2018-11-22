Я был такой, обыкновенный парень, у которого было двое детей. И я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил. Я помню бухого Кличко. Это был штаб Майдана недалеко от сцены. Они заскакивали и грелись коньяком.