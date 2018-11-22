Политика
Участник Майдана рассказал, как пьянствовали Порошенко и Кличко
Участник Майдана рассказал, как пьянствовали Порошенко и КличкоГазета.Ru01:56
Президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко пьянствовали во время Евромайдана, пока люди мерзли на улице, рассказал экс-советник главы МВД Украины Арсена Авакова Илья Кива.
Газета.Ru01:56
Я был такой, обыкновенный парень, у которого было двое детей. И я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил. Я помню бухого Кличко. Это был штаб Майдана недалеко от сцены. Они заскакивали и грелись коньяком.
— Илья Кива, украинский политикНТВ вчера в 18:45
с чего всё началось
Председатель Социалистической партии Украины, бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива в ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne рассказал, как действующий президент страны Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко пьянствовали во время событий на Майдане в конце 2013 — начале 2014 годов.РБКвчера в 22:47
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