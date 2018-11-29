Культура

Участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил шоу и назвал цену выхода в финал
Lenta.ru
22:50

Бывший участник шоу на ТНТ «Битва экстрасенсов» на условиях анонимности назвал сумму, которая гарантирует выход в финал на этапе кастинга. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «360».
Lenta.ru22:50
с чего всё началось

«Полмиллиона — и ты в финале». Экс‐участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил проект

Один из бывших участников «Битвы экстрасенсов» рассказал, что ему предлагали обеспечить попадание в финальную тройку. За это у него требовали 450 тысяч рублей. Об этом мужчина на условиях анонимности рассказал «360».
Телеканал 360°09:18

Подробнее о событии

Участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил шоу и назвал цену выхода в финал

Lenta.ru22:50

Экс-участник «Битвы экстрасенсов» назвал цену выхода в финал

РИА Новости21:29

Полмиллиона за попадание в финал: экс-участник «Битвы экстрасенсов» рассказал о том, что осталось за кадром

Народные новости15:53

Экс-участник «Битвы экстрасенсов» назвал цену за участие в финале шоу

Газета Кемерова11:29

Бывший участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил шоу. «За попадание в финал — полмиллиона»

URA.Ru11:24

«Полмиллиона — и ты в финале»: бывший участник «Битвы экстрасенсов» рассказал всю правду о шоу

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«Полмиллиона — и ты в финале». Экс‐участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил проект

Телеканал 360°09:18
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