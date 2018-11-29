Культура
Участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил шоу и назвал цену выхода в финал
Участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил шоу и назвал цену выхода в финалLenta.ru22:50
Бывший участник шоу на ТНТ «Битва экстрасенсов» на условиях анонимности назвал сумму, которая гарантирует выход в финал на этапе кастинга. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «360».
Lenta.ru22:50
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с чего всё началось
Один из бывших участников «Битвы экстрасенсов» рассказал, что ему предлагали обеспечить попадание в финальную тройку. За это у него требовали 450 тысяч рублей. Об этом мужчина на условиях анонимности рассказал «360».Телеканал 360°09:18
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