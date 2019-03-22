Политика

Участницу Comedy Woman Варнаву сочли угрозой безопасности УкраиныРоссийская газета 07:59

34-летняя российская актриса, комик и телеведущая Екатерина Варнава была признана лицом, составляющим угрозу для национальной безопасности Украины. Следствием чего стало внесение артистки в соответствующий список министерства культуры страны. Документ обнародован на сайте ведомства.
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Юмористка Варнава представляет угрозу национальной безопасности Украины

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Украина признала резидентку Comedy Woman угрозой

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РИА Новости06:02

Участницу Comedy Woman Екатерину Варнаву Минкульт Украины внёс в чёрный список

Говорит Москва06:18
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В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию

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Сама стала свидетельницей проверки готовности пункта выдачи паспортов на Матвеевом Кургане к началу работы — приезжал какой-то высокий чин из РФ.
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По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.
Обновлено в 09:50
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Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову

Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес

Гуф опубликовал новое фото с Кети Топурией

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Происшествия

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Груженный песком грузовик упал на автомобиль такси на юге Москвы. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли.
Обновлено в 08:26
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Все судьи томского районного суда ушли в отставку

Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.
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Участник поисков пропавшей группы Дятлова поделился секретными данными

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Пятая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" прошла в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:08
Авто

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Новая модификация Porsche Cayenne неоднократно оказывалась героем шпионских фотохроник.
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Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
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Шоу-бизнес

Рита Дакота обвинила СМИ в «хайпе на смерти» Юлии Началовой

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Культура

Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все»

Выступая на слушаниях лидер «Ленинграда» заявил, что концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «с помощью сети поймать океан», поскольку сегодня «производителем смыслов и культуры» стал любой человек, у которого есть Twitter, и регламентировать их невозможно.
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МИД РФ заявил о мерах в ответ на испытания противоракеты США

Если Соединенные Штаты реализуют свои планы по испытанию противоракеты SM-3 Block ІІА, Москва примет ответные меры, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
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63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено в 07:59
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США обеспокоены изменениями в уставе «Нафтогаза»

США обеспокоены возможными последствиями внесения изменений в устав «Нафтогаза Украины», говорится в сообщении американского посольства на Украине.
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Роскомнадзор заказал систему контроля блокировок сайтов

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В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
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Екатерина Варнава
Российская актриса
Российская актриса, телеведущая и комик. Участница и хореограф шоу «Comedy Woman». Ранее - участница команд КВН «Сборная малых народов» и «Свои секреты». Ведущая программы «НТВ утром» на НТВ с 27 августа по 10 сентября 2012 года. Также была одной из ведущих программы «Битва хоров» на канале «Россия-1». С 2014 по 2017 год была соведущей шоу «Кто сверху?» на украинском «Новом канале». С 2015 года - ведущая шоу «Танцуй!» на «Первом канале», с 21 апреля 2018 года - ведущая шоу «Песни. Реалити» на ТНТ.
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