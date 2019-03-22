Политика

Участницу Comedy Woman Варнаву сочли угрозой безопасности УкраиныРоссийская газета 07:59

34-летняя российская актриса, комик и телеведущая Екатерина Варнава была признана лицом, составляющим угрозу для национальной безопасности Украины. Следствием чего стало внесение артистки в соответствующий список министерства культуры страны. Документ обнародован на сайте ведомства.
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Украина признала резидентку Comedy Woman угрозой

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РИА Новости06:02

Варнаву признали угрозой нацбезопасности Украины

Телеканал 360°06:30
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
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Председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что на Украине необходимо упразднить пост президента страны.
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Авто

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После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
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О встрече экс-супругов стало известно благодаря соцсетям Накануне в Москве состоялась премьера спектакля, режиссером которого выступил Максим Виторган.
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С 2007 года корпорация выплатила в бюджет 132,4 млрд рублей, сказал Чубайс в эфире канала «Россия 24».
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Екатерина Варнава
Российская актриса
Российская актриса, телеведущая и комик. Участница и хореограф шоу «Comedy Woman». Ранее - участница команд КВН «Сборная малых народов» и «Свои секреты». Ведущая программы «НТВ утром» на НТВ с 27 августа по 10 сентября 2012 года. Также была одной из ведущих программы «Битва хоров» на канале «Россия-1». С 2014 по 2017 год была соведущей шоу «Кто сверху?» на украинском «Новом канале». С 2015 года - ведущая шоу «Танцуй!» на «Первом канале», с 21 апреля 2018 года - ведущая шоу «Песни. Реалити» на ТНТ.
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