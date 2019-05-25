Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школеRT на русском 06:26

с чего всё началось

Во Владивостоке оштрафуют родителей одной из учениц после инцидента в школе, выпускники которой пришли на вечеринку в откровенных костюмах и форме полицейского. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по Приморскому краю.

Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школе

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