Происшествия
Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школеRT на русском 06:26
Во Владивостоке оштрафуют родителей одной из учениц после инцидента в школе, выпускники которой пришли на вечеринку в откровенных костюмах и форме полицейского. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по Приморскому краю.
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с чего всё началось
Родители ученицы, которая пришла на последний звонок в школе Владивостока в форме полицейского, будут оштрафованы, сообщил «РИА Новости» представитель УМВД РФ по Приморскому краю.Коммерсантъвчера в 20:59
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Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
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Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»
Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
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Политика
Украина признала зависимость от торговли с Россией
Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
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Кино
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Российский режиссёр Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.
Обновлено вчера в 15:19
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Владимир Путин вручил госнаграды Инфантино и Цискаридзе
Ректору Академии имени Вагановой Николаю Цискаридзе президент вручил орден Дружбы, такой же награды удостоен президент ФИФА Джованни Инфантино.
Обновлено 23 мая в 07:13
Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»
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Происшествия
Следствие: чемодан в Лионе взорвали дистанционно
Взрывное устройство в чемодане во французском Лионе было оснащено системой дистанционного управления.
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Происшествия
Водитель в Нижнем Новгороде въехал в остановку, погиб один человек
Легковой автомобиль иностранного производства, управляемый водителем 1995 года рождения, выехал на остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Подмосковье женщина покусала и избила полицейских
Уголовное дело возбудили в подмосковном Пушкино в отношении 23-летней женщины, которая, по предварительным данным, покусала и избила полицейских, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
Обновлено в 07:19
Здоровье
На Сахалине у медведей обнаружили опасную для человека болезнь
При исследовании патологического материала от двух туш медведей специалисты Россельхознадзора выявили трихинеллез Исследование двух туш медведей, добытых в Томаринском районе Сахалина, выявило в организмах животных живые личинки трихинелл, вызывающих трихинеллез, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
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Политика
Болтон: саммит Японии и КНДР поможет решению ядерной проблемы
Саммит с участием лидеров Японии и КНДР Синдзо Абэ и Ким Чен Ына поспособствовал бы решению северокорейской ракетно-ядерной проблемы, считает советник главы американского государства по нацбезопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:17
Кино
Алина Загитова назвала Россию лучшим местом на Земле
17-летняя фигуристка рассказала о своих увлечениях и призналась, что нашла лучшее место на планете.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Десять альпинистов погибли за неделю при восхождении на Эверест
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Обновлено в 06:17
Политика
Петиция за отставку главы АП Украины набрала нужные голоса
Петиция об отставке главы администрации президента Украины Андрея Богдана набрала необходимое число голосов.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко отказывается фотографироваться без награды
Шестилетний сын музыкального продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко отказывается фотографироваться без вознаграждения.
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Футбол
«Челси» просит у «Реала» £130 млн за Азара
Руководство английского "Челси" просит £130 млн за форварда клуба Эдена Азара.
Обновлено в 04:54
Музыка
Брянский академический хор завоевал награды на международном фестивале
Две награды высшего достоинства в номинациях «Смешанный хор» и «Вокальный ансамбль» конкурса «Магутны Божа» достались брянскому ансамблю.
Обновлено вчера в 14:20
Хоккей
Тренер сборной России по хоккею ответил на насмешку журналистки из США
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал слова журналистки The New York Times Джули Робенхаймер, которая назвала «абсурдной» игру сборной РФ в матче против команды США.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап отбыли в свадебное путешествие
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Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой.
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