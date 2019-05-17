Участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентовГазета.Ru 12:53

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что главы пяти государств подтвердили свой визит на инаугурацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает "112 Украина". По ее словам, на мероприятие приедут президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.

Участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентов

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