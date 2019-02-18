Футбол
Участие Ловрена в матче с «Баварией» под вопросомСпорт-Экспресс 07:18
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на предматчевой пресс-конференции к игре 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии" оценил состояние своих футболистов, сообщает официальный сайт английской команды.
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Политика
Жители Курил выступили против передачи островов Японии
Обновлено в 17:01
Политика
Мадуро анонсировал прибытие гуманитарной помощи из России
В Венесуэлу 20 февраля прибудет 300 тонн гуманитарной помощи из России, сообщил действующий президент страны Николас Мадуро на встрече с учеными.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие
В США оценили «смертоносный» российский танк Т-90МС
В США заинтересовались недавно появившимся в интернете видео испытаний танка Т-90МС.
Обновлено в 10:25
Экономика
ФАС объяснила, почему цены на продукты должны расти
Цены на продовольственные товары должны расти, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и развиваться, заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) Андрей Цыганов.
Обновлено в 19:20
Наука
Умер автор термина «глобальное потепление»
В Нью-Йорке умер геолог и климатолог Уоллес Брокер, который ввел термин «глобальное потепление» (global warming), сообщил Колумбийский университет.
Обновлено в 19:10
Общество
Друзь уезжает в США на фоне скандала
Александр Друзь собирается в Соединенные Штаты на фоне скандала. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 19:01
Происшествия
При взрыве в Каире погибли два полицейских
В результате взрыва погибли двое полицейских и террорист. Ранения получили три мирных жителя.
Обновлено в 18:39
Политика
Facebook объяснился после блокировки связанных с RT аккаунтов
Социальная сеть Facebook дала комментарий в связи с блокировкой страниц, связанных с RT.
Обновлено в 16:43
Происшествия
В Китае обрушился канатный мост с туристами
Сообщается, что во время прохождения группы туристов по канатному мосту, один из них начал прыгать и раскачивать мост.
Обновлено в 19:13
Политика
Потери российских экспортеров из-за санкций превысили $6 млрд
Российские экспортеры потеряли $6,3 млрд из-за экономических санкций Запада.
Обновлено в 09:50
Космос
NASA может отправить экспедицию на Марс в середине 2030 годов
Пилотируемая экспедиция на Марс может быть отправлена в середине 2030-х годов.
Обновлено в 20:34
Происшествия
Связанный с Baring Vostok космонавт Леонов уехал из страны
Из России уехал космонавт Алексей Леонов, являющийся членом консультативного комитета инвестфонда Baring Vostok.
Обновлено в 07:01
Наука
Ученые назвали вызывающий рак продукт
Оказалось, что повышение уровня сахара в крови вызывало быстрый рост опухоли. Специалисты посоветовали ограничивать потребление сахара.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский
Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Четыре человека погибли в результате стрельбы в США
Обновлено в 18:46
Происшествия
Адвокаты основателя фонда Baring Vostok обжалуют его арест
Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви планирует направить в суд жалобу на его арест в ближайшее время.
Обновлено в 04:50
Политика
16 штатов США подали иски против Трампа из-за декларации о ЧП
В США 16 штатов подали иск против администрации президента Дональда Трампа в связи с декларацией о чрезвычайном положении для финансирования строительства стены на границе с Мексикой, сообщает New York Times со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 20:32
Происшествия
За смерть дочери от ВИЧ мать приговорили к исправительным работам
Суд в Иркутске признал вину женщины, отказавшейся от терапии для ребенка Ленинский райсуд Иркутска приговорил местную жительницу к году исправительных работ, признав ее виновной в смерти пятимесячной дочери.
Обновлено в 11:57
Автоспорт
Даниил Квят завершил первый тест межсезонья девятым
18 февраля в испанской Барселоне на автодроме "Каталунья" завершились первые предсезонные тесты "Формулы 1". Они ознаменовались возвращением российского пилота Даниила Квята в свою старую-новую команду – итальянскую Toro Rosso.
Обновлено в 08:56
Общество
Умер герой легендарного снимка со дня окончания Второй мировой
Герой легендарного фотоснимка, сделанного в день окончания Второй мировой войны, Джордж Мендонса (George Mendonsa) скончался в США в возрасте 95 лет.
Обновлено в 12:14
Политика
Кадыров объяснил причины передачи полномочий премьеру Чечни
Ранее появились сообщения, что Кадыров с 11 февраля назначил исполняющим обязанности главы Чечни премьера Муслима Хучиева.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес
Беременная Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк ради вечеринки
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл прибыла в Нью-Йорк для участия в вечеринке, посвященной скорому рождению ее ребенка.
Обновлено в 16:32
Происшествия
На борту самолета родился ребенок
Обновлено в 20:33
Происшествия
Задержана мать ребенка, найденного у «Лосиного острова»
В Москве задержана мать 6-летнего мальчика, который всю ночь провел один в огромном заповеднике "Лосиный остров".
Обновлено в 14:08
Здоровье
В российском Минздраве обсудят идею штрафов за толстую талию
Ранее Роспотребнадзор приступил к изучению опыта Японии, где незаконно иметь талию охватом свыше 90 см. Штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать 19 миллионов долларов.
Обновлено в 12:41
Музыка
Букмекеры предсказали победу России на «Евровидении»
На предстоящем конкурсе «Евровидение-2019» победу одержит россиянин Сергей Лазарев, таков прогноз букмекеров, которые начали принимать ставки на страны-участницы песенного конкурса.
Обновлено в 18:20
Авто
Бюджетные автомобили могут исчезнуть с рынка России
Бюджетные автомобили в скором времени могут уйти с российского рынка, пишут 18 февраля «Известия» со ссылкой на экспертов.
Обновлено в 02:26