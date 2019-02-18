Футбол

Участие Ловрена в матче с «Баварией» под вопросомСпорт-Экспресс 07:18

Ливерпуль — Бавария
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, 1/8 Финала
Стадион «Энфилд»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на предматчевой пресс-конференции к игре 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии" оценил состояние своих футболистов, сообщает официальный сайт английской команды.
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