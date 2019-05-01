Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директорГазета.Ru 06:02

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. По словам Фадеева, Алсу не будет участвовать в конкурсе, а станет ведущей.

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

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