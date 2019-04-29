Экономика
Убыток «ЮТэйр» в 2018 году составил 22 млрд рублейFinam.Ru вчера в 12:11
Убыток "ЮТэйр" по МСФО в 2018 году составил 21,999 млрд рублей против прибыли 2,429 млрд рублей годом ранее, сообщается в материалах компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова вспомнила, как актер уговаривал ее выйти замуж
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие
К восстановлению Пальмиры присоединились специалисты из Италии
Италия передала национальному музею Дамаска копию части потолочного свода древнего храма Баала из Пальмиры.
Обновлено вчера в 23:57
Футбол
Дизайн формы «Барселоны» может кардинально измениться
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Первый замгенпрокурора США подал в отставку
Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн подал прошение об отставке. Об этом 29 апреля сообщило ТАСС.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
Андре Виллаш-Боаш: «Нынешний „Зенит“ и тот, что был при мне, – две разные команды»
Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш в интервью "СЭ" отметил, что уход Халка сильно сказался на сине-бело-голубых.
Обновлено вчера в 23:50
Авто
Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Общество
МВД попросило доступ к врачебной тайне
Российское министерство внутренних дел попросило вице-премьера Татьяну Голикову дать полицейским доступ к данным пациентов, составляющим врачебную тайну, пишет "Коммерсант".
Обновлено вчера в 02:54
Экономика
UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы
В Москве на Красной площади прошла первая ночная репетиция парада, который посвящен 74-й годовщине победы в ВОВ.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме в Омске
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонии
Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"* и вышедшая из колонии условно-досрочно, рассказала, что к ней хорошо относились в колонии.
Обновлено вчера в 09:37
Экономика
Постпред главы Хакасии отчиталась о доходах
Постоянный представитель Хакасии в Москве Юлия Исмагилова в 2018 году заработала 2,8 млн рублей, говорится на официальном сайте правительства республики.
Обновлено в 00:20
Политика
Пушков ответил на фантазии Порошенко о «святом украинском гражданстве»
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков отреагировал на просьбу действующего президента Украины Петра Порошенко не давать гражданам России «святое украинское гражданство».
Обновлено вчера в 18:46
Шоу-бизнес
Состояние актрисы Ирины Сенотовой ухудшилось
Обновлено вчера в 11:11
Армия и оружие
Военный советник Зеленского пригрозил ударом «там, где его не ждут»
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности нанести удар «там, где его не ожидают».
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 08:06
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Футбол
Антон Миранчук: «С удовольствием уеду играть в Европу»
Считаю, что уехать в Европу было правильным для него решением, ведь он сейчас выделяется на фоне остальных игроков своей команды.
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева экстремально похудела
Поклонники обеспокоены состоянием любимой спортсменки.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Тачи призвал Сербию признать Косово
Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
Обновлено вчера в 18:30
Шоу-бизнес
К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица
Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено вчера в 12:19
Кино
Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»
Обновлено вчера в 14:18
Политика
Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана
Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
Двое моряков скончались на судне FESCO при переходе из ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Интернет
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для путешествий
Мобильные приложения для путешествий исследовало Роскачество.
Обновлено в 01:00
Общество
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Обновлено в 00:00
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено вчера в 10:52