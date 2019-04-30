Убыток «ЮТэйр» в 2018 году составил 22 млрд рублейFinam.Ru 12:11

Убыток "ЮТэйр" по МСФО в 2018 году составил 21,999 млрд рублей против прибыли 2,429 млрд рублей годом ранее, сообщается в материалах компании.

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