Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 годуКоммерсантъ 16:14

Авиакомпания «ЮТэйр» получила убыток 22 млрд руб. за 2018 год по МСФО, следует из отчета компании. Годом ранее чистая прибыль составила 2,4 млрд руб.

Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 году

Общество Госсайты выложили в общий доступ личные данные миллионов россиян Госсайты выложили в общий доступ более двух миллионов личных данных россиян, сообщает общественный проект "Роскомсвобода".В открытом доступе оказались паспортные данные, номера СНИЛС и сведения о трудоустройстве 2,24 млн российских граждан.

Экономика Жизнь россиян изменится с 1 мая Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.

Авто Opel начал поиск дилеров в России Группа PSA приступила к поиску потенциальных партнеров компании Opel в России, которые впоследствии станут официальными дилерами немецкой марки.

Экономика Россиянам пообещали увеличить зарплату Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.

Экономика Пошлины на посылки из зарубежных интернет-магазинов хотят заменить единым сбором Предложение заменить действующие пошлины на дорогостоящие посылки единым сбором в 15% поступило от Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Политика Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского Отдых победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского в Турции мог стоить до $30 тыс. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сотрудник турецкого отеля.

Общество Император Японии Акихито покидает престол Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.

Происшествия Артем Ткачук госпитализирован с ножевым ранением Дебют Артема Ткачука в мировом кинематографе состоялся в фильме «Пираньи Неаполя».

Происшествия На украинской Ровенской АЭС произошел пожар На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.

Технологии ЦНИИмаш проанализирует безопасность частного космодрома под Нижним Новгородом ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) проанализирует аванпроект первого частного космодрома, который планируют построить в Нижегородской области.

Экономика «Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тонн Российская объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года произвела 928 тыс. тонн алюминия - на 1,6 п. п. меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

Армия и оружие В Судане возобновляется движение поездов Представитель Военного совета Судана сообщил о договоренности с гражданским альянсом «За свободу и перемены» о возобновлении движения поездов «по определенным маршрутам».

Происшествия В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Игры В мае подписчиков Xbox Live Gold ждёт тихий месяц с Earth Defense Force Marooners (Xbox One) — с 1 по 31 мая The Golf Club 2019 featuring PGA Tour (Xbox One) — с 16 мая по 15 июня Earth Defense Force: Insect Armageddon (Xbox One, Xbox 360) — с 1 по 15 мая Comic Jumper (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 31 мая Sony представит майскую подборку PS Plus послезавтра, 1 мая.

Общество Альпака с лицом Джокера напугала посетителя фермы Японец с ником d_d_osorezan опубликовал на своей страничке в Твиттер фотографии со своей поездки на ферму, где живут альпака.

Происшествия США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.

Политика Тачи призвал Сербию признать Косово Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.

Общество Продюсер Лободы отреагировала на иск концертного агентства к певице Нателла Крапивина, продюсер исполнительницы Светланы Лободы, отреагировала на сообщения о том, что немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на певицу.

Экономика ЦБ может недополучить от Сбербанка 661 млрд рублей Центробанк может недополучить от Сбербанка более 661 млрд рублей в виде дивидендов. Об этом «Известиям» рассказали в Счетной палате.

Музыка Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

Политика Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами Россияне и украинцы «только выиграют» в том случае, если будут иметь общее гражданство, заявил президент России Владимир Путин.

Общество Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.

Политика В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.

Экономика UTair допустила риск прекращения деятельности из-за долгов В примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Utair, которые содержатся в аудиторском заключении компании Ernst and Young, признается, что авиакомпания сомневается в способности непрерывно продолжать свою деятельность из-за целого ряда факторов.

Политика В России хотят создать список Бутиной В Госдуме предложили создать "список Бутиной", в который будут включены лица, причастные к аресту россиянки в США, сообщают "Известия".