Экономика

Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 годуКоммерсантъ 16:14

Авиакомпания «ЮТэйр» получила убыток 22 млрд руб. за 2018 год по МСФО, следует из отчета компании. Годом ранее чистая прибыль составила 2,4 млрд руб.
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Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 году

Коммерсантъ16:14

Utair получила около 22 млрд рублей убытка в прошлом году

Ведомости14:57

Чистый убыток Utair в 2018 году составил 22 млрд рублей

Rambler News Service12:28

В прошлом году UTair получила чистый убыток в размере 22 млрд рублей

Реальное время12:48

«ЮТэйр» в 2018 году получил 22 млрд рублей чистого убытка

Интерфакс12:35

Utair получил убыток в 2018 году в размере 22 млрд рублей против прибыли годом ранее

ТАСС13:02

«Лензолото» получило 2,5 млрд рублей прибыли по МСФО

Вестник золотопромышленника04:57
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Общество

Гоблин раскритиковал фильм Дудя про Колыму

Обновлено в 06:26
Общество

Госсайты выложили в общий доступ личные данные миллионов россиян

Госсайты выложили в общий доступ более двух миллионов личных данных россиян, сообщает общественный проект "Роскомсвобода".В открытом доступе оказались паспортные данные, номера СНИЛС и сведения о трудоустройстве 2,24 млн российских граждан.
Обновлено в 06:36
Экономика

Жизнь россиян изменится с 1 мая

Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено в 08:54
Авто

Opel начал поиск дилеров в России

Группа PSA приступила к поиску потенциальных партнеров компании Opel в России, которые впоследствии станут официальными дилерами немецкой марки.
Обновлено в 05:08
Экономика

Россиянам пообещали увеличить зарплату

Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.
Обновлено в 05:03
Экономика

Пошлины на посылки из зарубежных интернет-магазинов хотят заменить единым сбором

Предложение заменить действующие пошлины на дорогостоящие посылки единым сбором в 15% поступило от Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Обновлено в 20:45
Политика

Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского

Отдых победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского в Турции мог стоить до $30 тыс. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сотрудник турецкого отеля.
Обновлено в 20:53
Общество

Император Японии Акихито покидает престол

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 21:22
Происшествия

Артем Ткачук госпитализирован с ножевым ранением

Дебют Артема Ткачука в мировом кинематографе состоялся в фильме «Пираньи Неаполя».
Обновлено в 08:30
Происшествия

На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено в 18:27
Технологии

ЦНИИмаш проанализирует безопасность частного космодрома под Нижним Новгородом

ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) проанализирует аванпроект первого частного космодрома, который планируют построить в Нижегородской области.
Обновлено в 20:41
Экономика

«Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тонн

Российская объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года произвела 928 тыс. тонн алюминия - на 1,6 п. п. меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 20:27
Футбол

Налоговые органы Бразилии наложили арест на имущество Неймара

Обновлено в 16:17
Армия и оружие

В Судане возобновляется движение поездов

Представитель Военного совета Судана сообщил о договоренности с гражданским альянсом «За свободу и перемены» о возобновлении движения поездов «по определенным маршрутам».
Обновлено в 13:17
Происшествия

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Культура

Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»

Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено в 07:56
Игры

В мае подписчиков Xbox Live Gold ждёт тихий месяц с Earth Defense Force

Marooners (Xbox One) — с 1 по 31 мая The Golf Club 2019 featuring PGA Tour (Xbox One) — с 16 мая по 15 июня Earth Defense Force: Insect Armageddon (Xbox One, Xbox 360) — с 1 по 15 мая Comic Jumper (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 31 мая Sony представит майскую подборку PS Plus послезавтра, 1 мая.
Обновлено в 15:13
Общество

Альпака с лицом Джокера напугала посетителя фермы

Японец с ником d_d_osorezan опубликовал на своей страничке в Твиттер фотографии со своей поездки на ферму, где живут альпака.
Обновлено в 12:29
Происшествия

США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову

Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Политика

Тачи призвал Сербию признать Косово

Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
Обновлено в 18:30
Общество

Продюсер Лободы отреагировала на иск концертного агентства к певице

Нателла Крапивина, продюсер исполнительницы Светланы Лободы, отреагировала на сообщения о том, что немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на певицу.
Обновлено в 19:59
Экономика

ЦБ может недополучить от Сбербанка 661 млрд рублей

Центробанк может недополучить от Сбербанка более 661 млрд рублей в виде дивидендов. Об этом «Известиям» рассказали в Счетной палате.
Обновлено в 13:00
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика

Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами

Россияне и украинцы «только выиграют» в том случае, если будут иметь общее гражданство, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 07:26
Общество

Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии

Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.
Обновлено в 19:19
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Экономика

UTair допустила риск прекращения деятельности из-за долгов

В примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Utair, которые содержатся в аудиторском заключении компании Ernst and Young, признается, что авиакомпания сомневается в способности непрерывно продолжать свою деятельность из-за целого ряда факторов.
Обновлено в 21:06
Политика

В России хотят создать список Бутиной

В Госдуме предложили создать "список Бутиной", в который будут включены лица, причастные к аресту россиянки в США, сообщают "Известия".
Обновлено в 20:58
Технологии

Результаты голосования шоу «Голос. Дети» проверят сотрудники Интерпола

Обновлено в 04:13
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения, туда также включат водителей, лишенных прав.
Обновлено в 01:22
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