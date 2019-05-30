Убыток Московского индустриального банка составил более 66 млрд рублейRambler News Service 10:22

Московский индустриальный банк получил 66,4 млрд рублей убытка по МСФО в I квартале 2019 года. За аналогичный период прошлого года банк получил прибыль в размере 678,5 млн рублей, следует из отчета кредитной организации.

Общество Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.

Футбол Тухель: Мбаппе считает свои голы даже на тренировках Знаете, он считает свои голы даже на тренировках. Однажды он купил себе футболку с надписью «100 голов на тренировках».

Авто В России прекратят продажи автомобилей Infiniti Q30 и QX30 Компания Infiniti объявила о прекращении продаж моделей Q30 и QX30.

Хоккей Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном» Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.

Армия и оружие Противоминный корабль «Владимир Емельянов» спущен на воду в Петербурге Ранее iReactor сообщал, что атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге. Общий вес корабля составляет около 19 тысяч тонн.

Космос Илон Маск рассказал о пассажирских суборбитальных перелетах на одноступенчатой ракете Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал об обновлении проекта пассажирских перелетов между городами на разрабатываемой сверхтяжелой ракете Starship and Super Heavy.

Здоровье Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».

Экономика Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома» «МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».

Спорт Российская призерка Олимпиады рассказала о жизни на таблетках Призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием.

Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.

Авто Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей Как новые автомобили помогут снизить выбросы Владелец "Соллерса" Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта "Экология" на обновление парка коммерческих автомобилей.

Авто Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.

Общество В России введут штраф за распространение зарубежных СМИ без разрешения В России установят административную ответственность за распространение зарубежных газет и журналов без получения разрешения.

Здоровье Минздрав объяснил рост пьянства в России Количество пьющих россиян выросло из-за заморозки акцизов на алкогольную продукцию в 2018 и 2019 годах.

Политика ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.

Политика В Конгрессе США не исключили возможность импичмента Трампа Ранее, как уже сообщало EADaily, в США активисты собрали более 10 млн подписей под требованием к Конгрессу начать расследование против президента Дональда Трампа с целью объявления импичмента.

Футбол «Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.

Политика Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.

Армия и оружие Украинские военные погибли из-за крушения Ми-8 «В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре военных: члены экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)», — указано в публикации.

Происшествия В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.

Армия и оружие Минобороны анонсировало пуски ракет «Сармат» В период с 2019 по 2021 год Минобороны России проведет два пуска межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

Космос На телескопе James Webb завершена проверка аппаратуры на термоустойчивость Проверка работы агрегатного отсека космического телескопа James Webb в различных температурных режимах завершена в испытательном центре корпорации Northrop Grumman в Редондо-Бич (штат Калифорния).

Экономика Гендиректора «дочки» Ростеха сменят из-за жалоб о задержке зарплаты Трудовой коллектив Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), входящего в "Ростех", пожаловался Путину на многомесячные задержки зарплаты, предбанкротное состояние и отсутствие должного внимания руководства "Ростеха" к проблемам предприятия.

Армия и оружие Сирийская армия остановила свое наступление на северо-западе Хамы Согласно источникам издания, сирийская армия пока не получила никаких приказов о наступлении ни от Кафр-Набудеха, ни от Калаат аль-Мадика на северо-западе провинции Хама.