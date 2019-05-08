Финансы
Убыток Центробанка в 2018 году составил 434,6 млрд рублейГлобалМСК.ру 06:53
В прошлом году убыток Центробанка составил 434,6 миллиарда рублей, в то время как в позапрошлом году это значение равнялось 435,3 миллиарда. Сведения обнародованы в годовом отчёте финрегулятора.
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Центробанк России по итогам прошлого года получил почти 435 миллиардов рублей убытков
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