Как стало известно RT, телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование из-за рубежа. Речь идёт о траншах от Европейской комиссии и фонда Sreda Foundation. 21 августа 2019 года мы обратились к генеральному директору «Дождя» Наталье Синдеевой с просьбой прокомментировать эту информацию.

с чего всё началось

Российский телеканал «Дождь» по запросу агентства RT опубликовал отчет, подтверждающий его финансирование из-за рубежа. В частности, в документе говорится, что телеканал регулярно получает транши от Еврокомиссии и фонда Sreda Foundation в качестве оплаты по рекламным контрактам.

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