Убытки сервиса такси Lyft составили более $1 млрд в I кварталеВедомости вчера в 18:57

Чистый убыток сервиса такси Lyft в I квартале 2019 г. составил $1,14 млрд, сообщается в отчете компании на ее сайте. Компания указывает, что в 2020 г. убытки удастся значительно сократить. Основная часть убытков связана с расходами на первичное размещение акций компании.

Убытки сервиса такси Lyft составили более $1 млрд в I квартале

Политика Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.

Происшествия В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.

Общество В Ростове парад Победы пройдет при штормовом ветре В Ростове-на-Дону парад Победы пройдет несмотря на экстренное предупреждение МЧС о надвигающейся грозе с градом и штормовым ветром до 23 метров в секунду.

Баскетбол «Торонто» разгромил «Филадельфию» и вышел вперед в серии НБА Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Торонто". Шестой матч пройдет 9 мая в Филадельфии.

Происшествия В Красноярске у мужчины изъяли 13 тысяч драгоценных камней В ходе обыска у задержанного мужчины изъяли 13 тысяч драгоценных камней, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Происшествия На Красной площади найден мертвый полицейский На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.

Общество ЦОДД предупредил москвичей об угрозе для машин из-за погоды «Рекомендации не оригинальны, но актуальны: не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов, будьте внимательны на дороге», — сообщила пресс-служба.

Экономика МВФ оценил энергетические субсидии России в $551 млрд Больше всего на субсидии в 2015 году потратил Китай ($1,4 трлн), за ним следуют США ($649 млрд), тройку лидеров замыкает Россия ($551 млрд).

Общество Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.

Политика В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.

Авто Эксперты выяснили, сколько владельцы SUV тратят в год на бензин Эксперты подсчитали, что владельцы кроссоверов ежегодно расходуют на топливо примерно на 409 фунтов стерлингов, что эквивалентно 35 тыс. рублей, больше, чем владельцы эквивалентных седанов, универсалов и хэтчбеков.

Гаджеты Windows 10 получит встроенное ядро Linux от Microsoft Как отметили представители Microsoft в своём блоге, это первый случай, когда полноценное ядро Linux станет встроенным компонентом Windows.

Хоккей Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Шоу-бизнес Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.

Армия и оружие Украина повысила зарплаты военным в Донбассе Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая.

Происшествия «Его знал каждый школьник». За что главарю банды из Коми грозит пожизненное Почти 700 свидетелей, 200 обысков и 60 очных ставок — следователи несколько лет по крупицам собирали уголовное дело Юрия Пичугина и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в создании одной из самых безжалостных и влиятельных банд Республики Коми.

Происшествия В Подмосковье задержали предполагаемых похитителей сына бизнесмена По данным следствия, подозреваемые 6 мая заманили 32-летнего сына предпринимателя в недостроенное здание в поселке Измайлово Ленинского района, избили его и вывезли в Люберецкий район, где удерживали в квартире, требуя от родственников мужчины заплатить выкуп в 20 млн рублей.

Политика Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Музыка Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения В Сети появилось видео с первой репетиции номера певца Сергея Лазарева, который представит Россию на Евровидении-2019.

Гаджеты Google официально представила бюджетные Pixel 3A и Pixel 3A XL Google официально представила свои новые смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL.

Армия и оружие На Украине предложили установить на границе с Россией ядерные мины ИА «Ореанда-Новости» Военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Игорь Козий выступил с предложением разместить на украинско-российской границе ядерные мины.