Экономика

Убытки сервиса такси Lyft составили более $1 млрд в I кварталеВедомости вчера в 18:57

Чистый убыток сервиса такси Lyft в I квартале 2019 г. составил $1,14 млрд, сообщается в отчете компании на ее сайте. Компания указывает, что в 2020 г. убытки удастся значительно сократить. Основная часть убытков связана с расходами на первичное размещение акций компании.
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