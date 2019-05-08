Экономика
Убытки сервиса такси Lyft составили более $1 млрд в I кварталеВедомости вчера в 18:57
Чистый убыток сервиса такси Lyft в I квартале 2019 г. составил $1,14 млрд, сообщается в отчете компании на ее сайте. Компания указывает, что в 2020 г. убытки удастся значительно сократить. Основная часть убытков связана с расходами на первичное размещение акций компании.
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
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В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры
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Авторы «Игры престолов» извинились за стаканчик из Starbucks в кадре
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Международный музей шпионажа в Вашингтоне, который открыл двери после переезда на новое место, впервые за многие годы выставил в своей коллекции ледоруб, которым, предположительно секретный агент НКВД Рамон Меркадер убил политика и революционера Льва Троцкого.
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Политика
NYT: бизнес Трампа потерял $1,17 млрд в 1985–1994 годах
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На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро.
Обновлено вчера в 21:48
Экономика
МЭР: рост ВВП РФ резко замедлился в первом квартале
В первом квартале 2019 г. экономика России прибавила только 0,8%. Об этом сообщило Минэкономразвития в апрельском докладе «Картина экономики».
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Армия и оружие
Уничтожены позиции боевиков, с которых велся обстрел авиабазы Хмеймим
Накануне боевики дважды обстреляли российскую авиабазу из реактивных систем залпового огня В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии рассказали об уничтожении позиций реактивных систем залпового огня террористов, с помощью которых велся обстрел российской авиабазы Хмеймим.
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Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
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Авто
Porsche оштрафовали на 535 млн евро за дизельный скандал
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Набор для шашлыка за год подорожал на 16%
В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Политика
В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США
Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".
Обновлено в 01:47
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Решение о выходе из Совета Европы в России не принимали, заявил Келин
"Скажу лишь, что в Российской Федерации не принималось решение о выходе из Совета Европы", - добавил он "Наоборот, все усилия отечественной дипломатии направлены сегодня на сохранение полноформатного участия в СЕ", - сказал дипломат.
Обновлено в 03:05
Гаджеты
«Росэлектроника» получила европейский сертификат на новые DMR радиостанции
Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) сертифицировало шесть устройств стандарта DMR, изготовленные российским концерном «Созвездие» (Воронежская область), сообщила пресс-служба холдинга «Росэлектроника».
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Происшествия
Полиция задержала захватившего заложников в магазине под Тулузой
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Происшествия
В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена
Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.
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Минобороны показало неизвестные фронтовые фото советских маршалов
Министерство обороны России накануне Дня Победы опубликовало на своем сайте неизвестные ранее фронтовые фотографии ряда высших военных чинов.
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В Японии автомобиль врезался в группу детей
Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Экономика
ЦБ определился со сроком запуска оплаты покупок по QR-коду
Банк России определился с датой запуска тестирования QR-платежей в магазинах в рамках созданной регулятором Системы быстрых платежей: переводы от физических лиц в адрес юридических, так называемые C2B-платежи, планируется запустить для фокус-групп 30 августа.
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Владимирские школьники узнали о профессиях в медицине будущего
Востребованной уже сегодня профессией для развития медицины будущего является медицинский физик, заявила кандидат физико-математических наук, доцент Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Анастасия Фроня во время лекции для старшеклассников во Владимире.
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Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти МиГ-29.
Обновлено вчера в 20:09