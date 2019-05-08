Экономика

Убытки сервиса такси Lyft составили более $1 млрд в I кварталеВедомости вчера в 18:57

Чистый убыток сервиса такси Lyft в I квартале 2019 г. составил $1,14 млрд, сообщается в отчете компании на ее сайте. Компания указывает, что в 2020 г. убытки удастся значительно сократить. Основная часть убытков связана с расходами на первичное размещение акций компании.
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Сервис такси Lyft понес убытки в $1,14 млрд в I квартале

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Inc.Russia01:50
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