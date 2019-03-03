Энергетика
Убытки на 55 млрд. Нефтяники обсудят с Козаком цены на топливоBFM.ru 04:53
Вопрос цен на бензин снова обостряется. Продажи на внутреннем рынке принесли нефтяникам 55 млрд рублей убытков с начала года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Vygon Consulting. 7 марта нефтяные компании будут обсуждать ситуацию на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
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На совещании 7 марта с куратором отрасли вице-премьером Дмитрием Козаком нефтяные компании попросят исправить ситуацию, чтобы уменьшить потери, рассказали «Ведомостям» два чиновника и сотрудник нефтяной компании: изменить способ, которым рассчитывается компенсация из бюджета поставок топлива на внутренний рынок.Ведомостивчера в 16:07
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Налоговый маневр принес российским нефтяникам 55 млрд. руб. убытков с начала этого года
Эхо Москвывчера в 20:03
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