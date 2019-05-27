Политика

Убытки Украины от противостояния с Россией сравнили с потерями в войнеREGNUM 01:42

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Киеве сетуют на огромные экономические убытки от конфликта с Россией. В частности, по словам экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко, Украина могла бы получать огромную прибыль, если бы через ее территорию шли поезда из Китая в Европу.
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с чего всё началось
Бывший глава украинского Минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» рассказал
, что по территории страны в Европу должны были идти китайские поезда.
Телеканал 360°вчера в 23:38

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Экс-глава украинского Минтранса оценил убытки Киева от конфликта с Москвой

Телеканал 360°00:01

Украинский политик рассказал об экономической ситуации в стране

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В Киеве оценили экономические потери от противостояния с РФ

Газета.Ruвчера в 19:30

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RT на русскомвчера в 22:28

На Украине рассказали об огромных убытках от противостояния с Россией

Московский Комсомолецвчера в 22:38

На Украине признали, что несут потери от разрыва с Россией

URA.Ruвчера в 23:18

На Украине оценили экономические потери от противостояния с Россией

РИА Новостивчера в 18:46
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Политика

В России могут ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Общество

Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате

Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Здоровье

Врачи в ходе акции «Улыбнись» в Томске прооперируют тысячного ребенка

Медики в июне 2019 года прооперируют тысячного ребенка в рамках акции "Улыбнись", которая проводится в Томске с 2000 года, рассказал РИА Томск директор НИИ микрохирургии Владимир Байтингер.
Обновлено 25 мая в 22:00
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за опасной проблемы

Ресурсу "Лада.онлайн" стало известно о том, что АвтоВАЗ отзовет у владельцев внедорожные хэтчбеки Lada Xray Cross, у которых обнаружилась опасная проблема с рулевым управлением.
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За стрельбу на парковке у «Юности» петербуржца отправили в колонию

Обновлено в 03:24
Общество

Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб

Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено вчера в 20:57
Хоккей

В Сеть попало видео празднования Овечкиным бронзы ЧМ-2019

В Сеть попало видео празднования победы в финальном матче чемпионата мира - 2019 над сборной Чехии нападающего команды России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:09
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Настя Каменских призналась Верке Сердючке, что хочет детей

Для гостей спела Верка Сердючка (Андрей Данилко). Артист — коллега Каменских по проекту X Factor.
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Экономика

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"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

Трамп заявил о планах Японии купить 105 истребителей F-35 у США

Обновлено в 03:42
Политика

В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Футбол

«Спартак» установил клубный антирекорд

В матче 30-го тура "Спартак" в гостях уступил "Оренбургу" (0:2). Таким образом, за весь розыгрыш чемпионата России "Спартак" забил 36 голов - это худший результат в российской истории клуба.
Обновлено вчера в 09:19
Шоу-бизнес

Валентин Гафт в инвалидной коляске приехал на съёмки «Судьбы человека»

Валентин Гафт приехал на съёмки программы «Судьба человека» в инвалидной коляске.
Обновлено в 00:39
Экономика

В российских магазинах станет меньше ценников

Нововведение позволит продавцам использовать единый ценник для одного наименования товара.
Обновлено вчера в 14:27
Футбол

Футболист Эрнандес намекнул, что покинет ЦСКА

Уругвайский нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес намекнул на свой уход из команды.
Обновлено в 03:36
Политика

В Кремле рассказали о судьбе задержанных украинских моряков

Позиция Кремля по инциденту с украинскими моряками в Керченском проливе остается неизменной. Их судьбу решат следствие и суд.
Обновлено в 03:42
Гаджеты

AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000

Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
Обновлено в 03:21
Политика

Опубликованы предварительные результаты выборов в Европарламент

Два крупнейших альянса утратили совместное большинство в Европарламенте, показали предварительные результаты выборов в Европарламент, 27 мая опубликованные на его сайте.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады

Депутаты Верховной рады своей деятельностью почти уничтожили легитимность парламента, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 03:24
Политика

Госпитализирован губернатор Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

Золотую Audi волейболиста «Зенита» нашли в пруду с дырами от пуль

Обновлено в 02:21
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Армия и оружие

ВС США закупаются патронами для автомата Калашникова

В списке находятся патроны для пистолетов Макарова и Токарева, АКМ (названного в документе АК-47), пулеметов ПКМ и ДШКМ, снайперских винтовок Драгунова.
Обновлено в 01:08
Космос

Лунная золотая лихорадка вот-вот начнется

Предполагается, что грядет начало новой лунной золотой лихорадки, и Луна послужит ранним испытательным стендом.
Обновлено 25 мая в 04:25
Футбол

Зидан хочет убедить Рамоса остаться в «Реале»

Главный тренер Реала Зинедин Зидан намерен убедить защитника Серхио Рамоса остаться в команде.
Обновлено в 03:18
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Украинский политический и государственный деятель, бизнесмен. Народный депутат Верховной рады Украины IV созыва, глава Запорожской областной государственной администрации.
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