Политика
Убытки Украины от противостояния с Россией сравнили с потерями в войнеREGNUM 01:42
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Киеве сетуют на огромные экономические убытки от конфликта с Россией. В частности, по словам экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко, Украина могла бы получать огромную прибыль, если бы через ее территорию шли поезда из Китая в Европу.
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с чего всё началось
Бывший глава украинского Минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что по территории страны в Европу должны были идти китайские поезда.Телеканал 360°вчера в 23:38
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На Украине рассказали об огромных убытках от противостояния с Россией
Московский Комсомолецвчера в 22:38
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
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