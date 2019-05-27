Убытки Украины от противостояния с Россией сравнили с потерями в войнеREGNUM 01:42

с чего всё началось

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Киеве сетуют на огромные экономические убытки от конфликта с Россией. В частности, по словам экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко, Украина могла бы получать огромную прибыль, если бы через ее территорию шли поезда из Китая в Европу.

Убытки Украины от противостояния с Россией сравнили с потерями в войне

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