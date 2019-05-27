Политика

Убытки Украины от противостояния с Россией сравнили с потерями в войнеREGNUM 01:42

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Киеве сетуют на огромные экономические убытки от конфликта с Россией. В частности, по словам экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко, Украина могла бы получать огромную прибыль, если бы через ее территорию шли поезда из Китая в Европу.
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с чего всё началось
Бывший глава украинского Минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» рассказал
, что по территории страны в Европу должны были идти китайские поезда.
Телеканал 360°вчера в 23:38

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Украинский политик рассказал об экономической ситуации в стране

Народные новости00:23

В Госдуме оценили заявление об убытках Киева от ухудшения отношений с Москвой

RT на русском02:55

Экс-глава украинского Минтранса оценил убытки Киева от конфликта с Москвой

Телеканал 360°00:01

В Госдуме оценили заявление об убытках Украины от ухудшения отношений с РФ

Газета.Ru04:22

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URA.Ruвчера в 23:18

На Украине рассказали об огромных убытках от противостояния с Россией

Московский Комсомолецвчера в 22:38

На Украине оценили экономические потери от противостояния с Россией

РИА Новостивчера в 18:46
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
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Российские христиане-пятидесятники пожаловались в ЕСПЧ на закон Яровой

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По данным FT, с идеей создания своего смартфона выступил основатель ByteDance Чжан Имин.
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Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе

Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
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В Сети опубликованы характеристики смартфона Redmi K20 Pro

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Политика

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Политика

Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Мурманской области загорелись два склада

Два склада загорелись утром в понедельник на въезде в город Кола недалеко от Мурманска, площадь пожара составила около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
Обновлено в 03:36
Политика

Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:09
Энергетика

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По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста

Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

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Экономика

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Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Суд арестовал замглавы свердловского УФССП по обвинению во взятке

Обновлено в 04:16
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Общество

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Специалисты Гидрометцентра рассказали, что начало лета в России будет сопровождаться жаркой погодой.
Обновлено в 03:29
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Политолог ответил на слухи об отставке Суркова

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Москвичка бросила ребенка в торговом центре

Обновлено в 03:56
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Политика

Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент

Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.
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Происшествия

Губернатор Иркутской области попал в больницу

Обновлено в 03:47
Авто

Обновленный Geely Atlas появится в России в конце этого года

Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф» со ссылкой на первого заместителя гендиректора ООО «Джили-Моторс» Чжан Шоухэ, обновлённая версия популярного кроссовера Geely Atlas может появиться на нашем рынке уже в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 14:43
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

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Обновлено вчера в 04:42
Общество

Кадастровая палата объяснила порядок уведомления о сносе недвижимости

С 23 мая в России вступили в силу новые правила уведомления о сносе объектов недвижимости.
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Общество

В России стали чаще заключать брачные контракты

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Политика

В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
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В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку

В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
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Евгений Альфредович Червоненко
Украинский предприниматель
Украинский политический и государственный деятель, бизнесмен. Народный депутат Верховной рады Украины IV созыва, глава Запорожской областной государственной администрации.
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