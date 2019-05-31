Экономика
Убытки Uber за I квартал превысили 1 млрд долларовRetail & Loyalty 07:34
Выручка сервиса такси Uber за I квартал текущего года составила почти 3,1 млрд долларов в то время, как убытки превысили 1,01 млрд долларов. Это следует из опубликованного в пятницу, 31 мая, финансового отчета Uber по итогам первого квартала года.
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Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Политика
На Украине обяжут изменять написание русских фамилий
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Обновлено в 15:23
Кино
Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена
Киностудия Warner Bros. утвердила кандидатуру британского актёра Роберта Паттинсона на роль Брюса Уэйна в картине режиссёра и продюсера Мэтта Ривза «Бэтмен», сообщает издание Deadline.
Обновлено в 14:53
Авто
Mercedes выпустит гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73
Концепт-кар GT 4-Door Coupe в облике модели 63 S уже является самой мощной серийной моделью Mercedes за исключением серийной Project One, но, по слухам, GT73 поднимет все на совершенно новый уровень, получив мощность порядка 800 л.с. По данным издания Autocar, новинка может дебютировать уже в следующем году.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Происшествия
В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными
«Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.
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Авто
Что будет, если установить в машину домашний кондиционер
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Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено вчера в 12:58
Хоккей
НХЛ закрыла дело в отношении попавшего на скандальное видео Кузнецова
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что дело, открытое касательно видеоролика с участием форварда сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова, закрыто.
Обновлено в 12:49
Политика
Захарова высмеяла пропажу секретных серверов СНБО на Украине
Недавнее таинственное исчезновение серверов с информацией под грифом «секретно» из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 15:03
Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Свидетели по делу «Седьмой студии» стали фигурантами нового дела
В отношении трех свидетелей по делу «Седьмой студии» возбуждено уголовно дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), рассказала агентству «Москва» адвокат Ирина Поверинова.
Обновлено в 09:53
Футбол
Московское «Динамо» усилилось футболистом сборной Польши
Полузащитник «Легии» Себастьян Шиманьский стал новичком московского «Динамо».
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Технологии
Канал Мэддисона на Twitch заблокировали
После бана Мэддисон рассказал, что это была «постанова», а само оружие является игрушечным. Канал Мэддисона блокируют на Twitch не впервые.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»
Парубий пообещал украинскому президенту и его соратникам «горящую землю под ногами».
Обновлено в 06:27
Энергетика
СМИ узнали о решении четырех НПЗ поделить грязную нефть из «Дружбы»
Нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии достигли предварительного соглашения насчет грязной нефти из трубопровода «Дружба», пишет Reuters со ссылкой на четыре осведомленных о ситуации источника.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Настю Каменских приняли за Ким Кардашьян
«Попа, как у Ким», « не, Ким и рядом не стояла», «какая красотка, Кардашьян до нее далеко, мои ноги сами тянуться в спортзал», - писали подписчики.
Обновлено в 14:00
Хоккей
Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса»
Лидер «Сент-Луис Блюз» форвард Владимир Тарасенко пропустил тренировку, сообщает журналист Дэн Роузен.
Обновлено в 13:31
Футбол
Роналдо назвал Месси лучшим футболистом мира
Капитана "Барселоны" Лионеля Месси бразилец назвал лучшим футболистом мира.
Обновлено в 14:29
Гаджеты
Прошивка EMUI 9.1 пришла ещё на 14 смартфонов Huawei и Honor
Ранее Huawei пообещала, что EMUI 9.1 в конце концов станет доступна на 49 моделях смартфонов и планшетов Huawei и Honor.
Обновлено в 12:00
Футбол
«ПСЖ» может продать Кавани «Атлетико» за € 50 млн
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Футбол
Президент «Ростова» подвёл итоги сезона для команды
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц подвёл итоги сезона-2018/19.
Обновлено в 12:26
Культура
Маленькая «Пугачева» победила на «Детской Новой волне»
Алиса Голомысова представляла на «Детской Новой волне» Россию и победила. Алисе в качестве приза пообещали оплатить съемки клипа.
Обновлено в 15:53
Политика
Россия расширила санкционный список представителей Евросоюза
Министерство иностранных дел РФ решило расширить черный список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.
Обновлено в 11:21
Футбол
КДК РФС наказал «Ротор» матчем без зрителей условно
В пятницу в Доме футбола прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были рассмотрены матчи 38-го тура первенства ФНЛ.
Обновлено в 13:51