Экономика
Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрдТАСС вчера в 17:12
Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд. Об этом говорится в финансовом отчете компании за период с 1 января по 31 марта текущего года, размещенном в четверг на ее сайте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 04:27, Ашберн
Экономика
В Счетной палате рассказали, сколько пенсионер может потратить в день
Пенсионеры в РФ при средней пенсии в 14 тысяч рублей с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства могут потратить на себя не более 200 рублей в день, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 03:10
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
Самолет экстренно приземлился в Волгограде
Обновлено в 03:28
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Музыка
Брат участницы шоу «Голос» написал заявление на Алсу и ее мужа
Обновлено в 04:04
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ
Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге
Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22
Общество
Опрос показал, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Отмечается, что сервис проводил опрос среди представителей 500 работодателей с 1 по 26 мая.
Обновлено в 03:48
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве
В Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В результате массового ДТП на Полевском тракте загорелся автомобиль
31 мая в утреннее время суток на 12-м км Полевского тракта произошло массовое ДТП, в результате которого загорелся автомобиль.
Обновлено в 04:01
Политика
Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата
Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Хоккей
«Торонто» может обменять Никиту Зайцева
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Пушков назвал слова про «газ свободы из США» белибердой
Российский сенатор Алексей Пушков возмутился словами американских чиновников, касающихся сжиженного природного газа из Америки.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17
Малазийский премьер Махатхир Мохамад усомнился в итогах расследования по делу о крушении малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 04:14
Политика
Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Транспорт
Водителей предупредили о грозе и сильном ветре утром в Москве
На официальной странице в Twitter Центр организации дорожного движения призвал водителей утром не парковаться рядом с деревьями и под рекламными щитами из-за грозы, а также напомнил о дачных пробках после обеда.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с фурами на трассе «Дон» под Воронежем
Водители двух фур получили тяжелые травмы и позже скончались в больнице.
Обновлено в 04:14
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Футбол
Футболисты РПЛ признали Дзюбу лучшим игроком сезона
Обновлено в 00:40
Политика
Президент Туркмении подарил Медведеву алабая
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев получил в подарок от президента Туркмении Бердымухамедова щенка породы пятнистый алабай.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Певица Нюша рассказала, как зовет свою дочь дома
Благо поводов достаточно: певица отмечает 10-летие своей музыкальной карьеры, полностью поменяла имидж, ну и, само собой, ведущий, как и армия поклонников Нюши, до сих пор заинтригован, как же звезда назвала свою дочь и когда она покажет девочку общественности.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Шестилетний ребенок утонул в реке Луга в Ленобласти
«Дети зашли в воду, где младшего ребенка понесло по течению реки, он не смог выбраться и утонул», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.
Обновлено в 03:31
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»
Юная певица добавила, что подружилась и продолжает общаться с другими участниками проекта.
Обновлено вчера в 19:44
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал сообщения о «тайной дочери» Сергея Лазарева
Сергей Лазарев недавно представлял Россию на "Евровидении" - уже во второй раз.
Обновлено в 03:42
Кино
Вышел тизер-трейлер мультфильма «Вперед» от Pixar
В YouTube опубликован тизер-трейлермультфильма «Вперед» от сдудии Pixar. Мировая премьера мультфильма намечена на март 2020 года.
Обновлено в 02:17
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04