Экономика

Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрдТАСС вчера в 17:12

Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд. Об этом говорится в финансовом отчете компании за период с 1 января по 31 марта текущего года, размещенном в четверг на ее сайте.
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Uber потерял $1 млрд за I квартал в качестве публичной компании

Ведомостивчера в 19:45

Uber сжигает рекордное количество денег

Вести.Финанс01:59

Убытки Uber за первый квартал превысили 1 млрд долларов

Полит.рувчера в 20:41

Чистый убыток Uber в 1-м квартале составил $1 млрд против прибыли в $3,7 млрд годом ранее

Финмаркет03:35

Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрд

ТАССвчера в 17:12

Убытки Uber превысили 1 миллиард долларов

Национальная служба новостейвчера в 17:10

Uber потерял $1 млрд за первый квартал в качестве публичной компании

ПРАЙМвчера в 16:47
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Экономика

В Счетной палате рассказали, сколько пенсионер может потратить в день

Пенсионеры в РФ при средней пенсии в 14 тысяч рублей с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства могут потратить на себя не более 200 рублей в день, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 03:10
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400

Обновлено вчера в 12:11
Происшествия

Самолет экстренно приземлился в Волгограде

Обновлено в 03:28
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Музыка

Брат участницы шоу «Голос» написал заявление на Алсу и ее мужа

Обновлено в 04:04
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ

Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге

Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22
Общество

Опрос показал, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Отмечается, что сервис проводил опрос среди представителей 500 работодателей с 1 по 26 мая.
Обновлено в 03:48
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве

В Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В результате массового ДТП на Полевском тракте загорелся автомобиль

31 мая в утреннее время суток на 12-м км Полевского тракта произошло массовое ДТП, в результате которого загорелся автомобиль.
Обновлено в 04:01
Политика

Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата

Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Хоккей

«Торонто» может обменять Никиту Зайцева

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия

Число детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ, возросло до шести

Обновлено в 02:34
Политика

Пушков назвал слова про «газ свободы из США» белибердой

Российский сенатор Алексей Пушков возмутился словами американских чиновников, касающихся сжиженного природного газа из Америки.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17

Малазийский премьер Махатхир Мохамад усомнился в итогах расследования по делу о крушении малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 04:14
Политика

Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе

Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Транспорт

Водителей предупредили о грозе и сильном ветре утром в Москве

На официальной странице в Twitter Центр организации дорожного движения призвал водителей утром не парковаться рядом с деревьями и под рекламными щитами из-за грозы, а также напомнил о дачных пробках после обеда.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие

Точно в цель: боевая авиация поразила мишени на «Авиадартсе» в Крыму

Обновлено в 03:11
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с фурами на трассе «Дон» под Воронежем

Водители двух фур получили тяжелые травмы и позже скончались в больнице.
Обновлено в 04:14
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Футбол

Футболисты РПЛ признали Дзюбу лучшим игроком сезона

Обновлено в 00:40
Политика

Президент Туркмении подарил Медведеву алабая

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев получил в подарок от президента Туркмении Бердымухамедова щенка породы пятнистый алабай.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Певица Нюша рассказала, как зовет свою дочь дома

Благо поводов достаточно: певица отмечает 10-летие своей музыкальной карьеры, полностью поменяла имидж, ну и, само собой, ведущий, как и армия поклонников Нюши, до сих пор заинтригован, как же звезда назвала свою дочь и когда она покажет девочку общественности.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

Шестилетний ребенок утонул в реке Луга в Ленобласти

«Дети зашли в воду, где младшего ребенка понесло по течению реки, он не смог выбраться и утонул», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.
Обновлено в 03:31
Музыка

Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»

Юная певица добавила, что подружилась и продолжает общаться с другими участниками проекта.
Обновлено вчера в 19:44
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал сообщения о «тайной дочери» Сергея Лазарева

Сергей Лазарев недавно представлял Россию на "Евровидении" - уже во второй раз.
Обновлено в 03:42
Кино

Вышел тизер-трейлер мультфильма «Вперед» от Pixar

В YouTube опубликован тизер-трейлермультфильма «Вперед» от сдудии Pixar. Мировая премьера мультфильма намечена на март 2020 года.
Обновлено в 02:17
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
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Uber
Американская компания
Американская международная частная компания из Сан-Франциско, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды. С помощью приложения Uber заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает её перемещение к указанной точке. В большинстве случаев водители используют свои собственные автомобили, а также машины таксопарков или партнёров. В большинстве стран 80% оплаты переходят водителю, 20% перечисляются Uber.
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