Экономика
Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрдТАСС вчера в 17:12
Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд. Об этом говорится в финансовом отчете компании за период с 1 января по 31 марта текущего года, размещенном в четверг на ее сайте.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 05:15, Ашберн
Общество
В России более 100 детей выпали из окон с начала 2019 года
На территории России с начала 2019 года из окон выпали более 100 детей.
Обновлено в 05:02
Экономика
ПСО «Казань» продолжит строительство стартового стола для «Ангары»
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в интервью РИА Новости, что контракт с ПСО "Казань" не расторгнут, однако работы по строительству второй очереди на космодроме Восточный были приостановлены с целью доработки проектной документации для запуска с этого стола "Ангары-А5В" с водородной ступенью и изменению некоторых моментов, связанных с ценообразованием.
Обновлено в 04:09
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Общество
Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата
Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Общество
Суд не выпустил косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье
В Южно-Сахалинске суд частично удовлетворил иск зоозащитников, которые требуют выпустить узников приморской «китовой тюрьмы» на свободу.
Обновлено в 03:42
Хоккей
Нападающий «Сент-Луиса» Сундквист дисквалифицирован на один матч
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Оскар Сундквист дисквалифицирован на один матч финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева отмечает юбилей – 60 лет
Актриса и популярная ведущая Лариса Гузеева отметила юбилей – 60 лет.
Обновлено вчера в 16:08
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
В распоряжении издания Autoblog оказались шпионские фотографии нового компактного кроссовера Kia, который в том числе появится и на российском рынке.
Обновлено вчера в 07:34
Технологии
ОС РОСА прошла сертификацию совместимости с АИР-ГТМ
НТЦ ИТ «Роса» объявил о том, что ОС РОСА прошла сертификацию совместимости с системой управления базами данных АИР-ГТМ.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Музыка
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Происшествия
МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Самолет экстренно приземлился в Волгограде
Обновлено в 03:28
Политика
Президент Туркмении подарил Медведеву алабая
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев получил в подарок от президента Туркмении Бердымухамедова щенка породы пятнистый алабай.
Обновлено в 03:25
Авто
Показано видео первого Haval H7 российской сборки
Специализированным порталом "Автоновости дня" озвучена информация о том, что в дилерские центры России начала поступать модель автомобиля Haval F7 узловской сборки.
Обновлено в 01:43
Общество
«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»
Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
Обновлено вчера в 17:30
Здоровье
Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян
Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.
Обновлено в 02:43
Здоровье
Электрические зубные щетки лучше защищают от потери зубов
Ученые из Университета Грайфсвальда провели исследования, показавшие, что использование электрической зубной щетки лучше защищает от потери зубов, чем применение обычной версии.
Обновлено вчера в 04:13
Наука
Математики назвали возможную причину вымирания неандертальцев
Обновлено 29 мая в 14:00
Общество
Выпускники пишут ЕГЭ по истории и химии
В пятницу, 31 мая, ученики 11-х классов пишут ЕГЭ по истории и химии.
Обновлено в 04:31
Политика
ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике
На сайте ВЦИОМ появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.
Обновлено в 04:10
Общество
Зеленую Рощу в Екатеринбурге благоустроит подконтрольная УГМК компания
В Екатеринбурге определился подрядчик по благоустройству парка Зеленая Роща, контракт выиграла компания «Свердловскавтодор», подконтрольная УГМК, сообщает интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:36
Технологии
Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов
Обновлено в 05:11
Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:16