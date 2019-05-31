Экономика
Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрдТАСС вчера в 17:12
Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд. Об этом говорится в финансовом отчете компании за период с 1 января по 31 марта текущего года, размещенном в четверг на ее сайте.
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Кино
Глава Забайкальского края поприветствовал гостей кинофестиваля
Обновлено вчера в 05:50
Футбол
Алисон: было грустно смотреть на ошибки Кариуса
Голкипер «Ливерпуля» Алисон рассказал, что он с грустью наблюдал за игрой голкипера мерсисайдской команды Лориса Кариуса, который в 2018 году в финале Лиги чемпионов с «Реалом» допустил две грубые ошибки.
Обновлено в 02:12
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Авто
Lotus опубликовал тизер электрического гиперкара Type 130
Не просто модель, а полноценный гиперкар с полностью электрической силовой установкой и именем, которое отдает дань наследию компании.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с фурами на трассе «Дон» под Воронежем
Водители двух фур получили тяжелые травмы и позже скончались в больнице.
Обновлено в 04:14
Общество
Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко»
В результате проведенного исследования, в Черный список "Росконтроля" попали образцы: "Птичье молоко" от "Рот Фронт" и "Коммунарка".
Обновлено в 05:39
Общество
Опрос показал, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Отмечается, что сервис проводил опрос среди представителей 500 работодателей с 1 по 26 мая.
Обновлено в 03:48
Политика
В сеть попала стенограмма встречи Зеленского с депутатами
Администрация Зеленского выложила в открытый доступ полную стенограмму встречи украинского президента с парламентариями.
Обновлено в 05:25
Политика
Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян
Президент России подписал указ, которым присвоил более чем 40 российским аэропортам имена, выбранные по итогам конкурса «Великие имена России» в прошлом году.
Обновлено в 05:40
Технологии
Huawei выслала в США американских партнеров
Сотрудник компании Дан Вэнь Шуань, все американские граждане, работающие в области исследований и разработок в штаб-квартирах Huawei, были высланы обратно в США две недели назад.
Обновлено в 05:18
Музыка
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Mash сообщил о тяжёлом заболевании у Тимура Бекмамбетова
Обновлено в 05:11
Общество
В Москве в четверг выпала почти половина месячной нормы осадков
Метеоролог отметил, что в мае месячная нома осадков равна 51 миллиметру.
Обновлено в 03:19
Футбол
Норвежский нападающий забил девять мячей в одном матче на ЧМ U20
9 из 12 забитых мячей на свой счет записал норвежский форвард австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холанн, которого было не остановить в этот день.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Политика
Ракета «Союз-5» будет дешевле американских аналогов, заявил Рогозин
Новая российская ракета среднего класса "Союз-5" будет нацелена на захват коммерческого рынка, Россия с ней сможет "пободаться" со Штатами, заявил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 05:19
Общество
Фонд святой Екатерины показал сквер у Театра драмы с храмом
Фонд святой Екатерины показал, как бы выглядела набережная в уральской столице, если бы храм небесной покровительницы города был возведен на площадке у Театра драмы.
Обновлено вчера в 10:01
Армия и оружие
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:11
Политика
Власти Южной Кореи не подтвердили казни дипломатов в КНДР
О казни спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля ранее сообщила южнокорейская газета The Chosun Ilbo, ссылаясь на неназванный источник.
Обновлено в 03:11
Общество
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Здоровье
Сегодня в России отмечают Всемирный день без табака
Сегодня россияне отмечают Всемирный день без табака.
Обновлено в 01:00
Политика
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Политика
Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 04:40
Политика
Президент Туркменистана подарил Медведеву щенка алабая
Бердымухамедов подарил председателю правительства России пятнистого алабая. Щенок сразу подошел к новому хозяину и улегся у него в ногах.
Обновлено в 02:44
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30