Экономика

Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрдТАСС вчера в 17:12

Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд. Об этом говорится в финансовом отчете компании за период с 1 января по 31 марта текущего года, размещенном в четверг на ее сайте.
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Uber потерял $1 млрд за I квартал в качестве публичной компании

Ведомостивчера в 19:45

Uber понес более $1 млрд убытков в первом квартале 2019 года

Коммерсантъвчера в 21:42

Убытки Uber за первый квартал превысили 1 млрд долларов

Полит.рувчера в 20:41

Uber сжигает рекордное количество денег

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Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрд

ТАССвчера в 17:12

Убытки Uber превысили 1 миллиард долларов

Национальная служба новостейвчера в 17:10

Uber потерял $1 млрд за первый квартал в качестве публичной компании

ПРАЙМвчера в 16:47
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Кино

Глава Забайкальского края поприветствовал гостей кинофестиваля

Обновлено вчера в 05:50
Футбол

Алисон: было грустно смотреть на ошибки Кариуса

Голкипер «Ливерпуля» Алисон рассказал, что он с грустью наблюдал за игрой голкипера мерсисайдской команды Лориса Кариуса, который в 2018 году в финале Лиги чемпионов с «Реалом» допустил две грубые ошибки.
Обновлено в 02:12
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Авто

Lotus опубликовал тизер электрического гиперкара Type 130

Не просто модель, а полноценный гиперкар с полностью электрической силовой установкой и именем, которое отдает дань наследию компании.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с фурами на трассе «Дон» под Воронежем

Водители двух фур получили тяжелые травмы и позже скончались в больнице.
Обновлено в 04:14
Общество

Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко»

В результате проведенного исследования, в Черный список "Росконтроля" попали образцы: "Птичье молоко" от "Рот Фронт" и "Коммунарка".
Обновлено в 05:39
Общество

Опрос показал, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Отмечается, что сервис проводил опрос среди представителей 500 работодателей с 1 по 26 мая.
Обновлено в 03:48
Политика

В сеть попала стенограмма встречи Зеленского с депутатами

Администрация Зеленского выложила в открытый доступ полную стенограмму встречи украинского президента с парламентариями.
Обновлено в 05:25
Политика

Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян

Президент России подписал указ, которым присвоил более чем 40 российским аэропортам имена, выбранные по итогам конкурса «Великие имена России» в прошлом году.
Обновлено в 05:40
Технологии

Huawei выслала в США американских партнеров

Сотрудник компании Дан Вэнь Шуань, все американские граждане, работающие в области исследований и разработок в штаб-квартирах Huawei, были высланы обратно в США две недели назад.
Обновлено в 05:18
Музыка

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Авто

Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Политика

Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

Mash сообщил о тяжёлом заболевании у Тимура Бекмамбетова

Обновлено в 05:11
Общество

В Москве в четверг выпала почти половина месячной нормы осадков

Метеоролог отметил, что в мае месячная нома осадков равна 51 миллиметру.
Обновлено в 03:19
Футбол

Норвежский нападающий забил девять мячей в одном матче на ЧМ U20

9 из 12 забитых мячей на свой счет записал норвежский форвард австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холанн, которого было не остановить в этот день.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Политика

Ракета «Союз-5» будет дешевле американских аналогов, заявил Рогозин

Новая российская ракета среднего класса "Союз-5" будет нацелена на захват коммерческого рынка, Россия с ней сможет "пободаться" со Штатами, заявил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 05:19
Общество

Фонд святой Екатерины показал сквер у Театра драмы с храмом

Фонд святой Екатерины показал, как бы выглядела набережная в уральской столице, если бы храм небесной покровительницы города был возведен на площадке у Театра драмы.
Обновлено вчера в 10:01
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов

Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:11
Политика

Власти Южной Кореи не подтвердили казни дипломатов в КНДР

О казни спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля ранее сообщила южнокорейская газета The Chosun Ilbo, ссылаясь на неназванный источник.
Обновлено в 03:11
Общество

Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне

Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Наука

Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
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Сегодня в России отмечают Всемирный день без табака

Сегодня россияне отмечают Всемирный день без табака.
Обновлено в 01:00
Политика

Состыкованы российская и китайская части моста через Амур

Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Политика

Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 04:40
Спорт

Побеждала Загитову: экс-ученица Тутберидзе Цурская завершила карьеру

Обновлено в 04:25
Политика

Президент Туркменистана подарил Медведеву щенка алабая

Бердымухамедов подарил председателю правительства России пятнистого алабая. Щенок сразу подошел к новому хозяину и улегся у него в ногах.
Обновлено в 02:44
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
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Uber
Американская компания
Американская международная частная компания из Сан-Франциско, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды. С помощью приложения Uber заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает её перемещение к указанной точке. В большинстве случаев водители используют свои собственные автомобили, а также машины таксопарков или партнёров. В большинстве стран 80% оплаты переходят водителю, 20% перечисляются Uber.
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