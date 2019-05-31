Экономика
Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрдТАСС вчера в 17:12
Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд. Об этом говорится в финансовом отчете компании за период с 1 января по 31 марта текущего года, размещенном в четверг на ее сайте.
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Экономика
Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолет
Как сообщили "Газете.Ru" в банке, также суд наложил арест на 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, а также здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ).
Обновлено в 04:01
Политика
Россия расширит черный список представителей ЕС
Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.
Обновлено в 09:01
Политика
Зеленский убрал соратников Порошенко из СНБО Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) несколько соратников украинского экс-президента Петра Порошенко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:11
Наука
Предел скорости катализа увеличили в десять тысяч раз
Команда исследователей из Университета Миннесоты и Массачусетского университета в Амхерсте открыла новую технологию, которая позволяет превзойти текущий предел скорости реакции и увеличить скорость каталитических процессов в десять тысяч раз.
Обновлено в 03:37
Экономика
НТВ раскрыл схему о выводе Ходорковским $51 млрд из России
Ходорковский вместе со старыми партнерами - Леонидом Невзлиным, Платоном Лебедевым, Владимиром Дубовым и Михаилом Брудно - сохранили контроль над выведенными из ЮКОСа денежными средствами и стали вкладывать их в недвижимость по всему миру: вначале в Юго-Восточной Азии, после 2014 года - в Западной Европе.
Обновлено в 10:09
Хоккей
«Нефтехимик» подписал контракт с форвардом Мэттом Уайтом
Нападающий Мэтт Уайт подписал контракт с «Нефтехимиком». Срок соглашения хоккеиста с клубом рассчитан на один год.
Обновлено в 09:56
Общество
Машков предложил, как сделать школьные перформансы ярче и осмысленнее
Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков предложил вернуть в общеобразовательные школы театральные кружки, чтобы сделать перформансы, подобные скандальному последнему звонку во Владивостоке, более осмысленными.
Обновлено в 09:17
Политика
Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 04:40
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
Владимир Путин подписал указ о присвоении имён аэропортам Ставрополья
Итоги конкурса подвели 4 декабря.31 мая 2019 года президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имён аэропортам России.
Обновлено в 06:32
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
Обновлено в 08:03
Происшествия
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Здоровье
В Минздраве объяснили рост числа пьющих россиян
Россияне стали больше употреблять алкоголь из-за того, что акцизы на спиртное не повышались в 2018 и 2019 годах.
Обновлено в 00:20
Авто
Infiniti прекратила продажи двух моделей в России
Обновлено в 03:37
Общество
Петербуржцы пожаловались ФАС на рекламу о кастрации неверных мужей
Жители Санкт-Петербурга пожаловались в городское управление ФАС на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники, в которой, помимо цен на кастрацию животных, содержалось обещание бесплатно подвергать этой процедуре неверных мужей, сообщила РИА Новости в пятницу представитель антимонопольного ведомства.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее Собчак дизайнеру
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова отреагировала скандал вокруг дизайнера, который пожаловался телеведущей Ксении Собчак на то, что Бузова публично носит его вещи, и попросил передать Бузовой, чтобы она их не носила.
Обновлено в 07:24
Общество
Васильева прокомментировала переход на «пятидневку» в школах
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что углубленное изучение предметов возможно только при шестидневной учебной неделе.
Обновлено в 02:38
Здоровье
На Гавайях зафиксированы паразиты, которые поедают мозг человека
Министерство здравоохранения Гавайев распространило информацию о паразитах, которые проникают в организм человека и поедают головной мозг.
Обновлено в 10:14
Футбол
За Дзюбу не проголосовал только «Локо»
Обновлено в 08:25
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Пожар произошел в многоэтажке под Саратовом, пострадал человек
Один человек пострадал в пятницу в результате пожара, предположительно, после хлопка в многоэтажном доме в городе Энгельс Саратовской области, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
Обновлено в 08:39
Музыка
Одноклассники и «Дикая мята» проведут в Москве концерт с участием группы «Тараканы!»
Социальная сеть Одноклассники впервые проведет в Москве концерт молодых исполнителей, которые поборются за право открыть крупнейший опен-эйр фестиваль в России, «Дикую мяту».
Обновлено в 06:00
Политика
ВЦИОМ зафиксировал очередное падение уровня доверия Путину
В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа о падении уровня доверия к Путину, говорил в четверг, 30 мая, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:34
Кино
Финальный поворот «Игры престолов» запланировал Джордж Мартин
Исполнитель роли Брана Айзек Хемпстед-Райт рассказал, что один из ключевых финальных поворотов в сериале опирается на задумку Джорджа Мартина.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Дима Билан боится забыть текст во время выступления
Популярный певец Дима Билан признался, что его все чаще мучают кошмары, где во время своего выступления он забывает текст песен.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Политика
Экс-консул Эквадора подтвердил сообщение о пытках в отношении Ассанжа
Бывший консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваес в беседе с РИА Новости назвал убедительным заявление спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильса Мельцера о применении жестоких психологических методов воздействия на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 10:21
Политика
Путин: Монополист в сфере ИИ станет властелином мира
Сегодня продолжается борьба за технологическое лидерство в мире, а скорость создания новых технологий «растет в геометрической прогрессии», добавил российский президент.
Обновлено вчера в 11:47