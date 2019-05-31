Экономика
Убытки Uber за I квартал превысили 1 млрд долларовRetail & Loyalty 07:34
Выручка сервиса такси Uber за I квартал текущего года составила почти 3,1 млрд долларов в то время, как убытки превысили 1,01 млрд долларов. Это следует из опубликованного в пятницу, 31 мая, финансового отчета Uber по итогам первого квартала года.
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Общество
«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»
Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Происшествия
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Общество
Названы сферы труда, где наиболее востребованы пенсионеры
Ранее сообщалось, что самыми востребованными профессиями в РФ были названы повар и продавец-кассир.
Обновлено в 04:11
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать выступление Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков запретил тратить бюджетные деньги на концерт Анастасии Волочковой на открытии курортного сезона.
Обновлено в 03:39
Общество
Машков поддержал БДСМ-школьников перед депутатами
Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков выступил в Госдуме в защиту школьников из Владивостока, устроивших выпускной в БДСМ-костюмах.
Обновлено в 10:55
Политика
Зеленский уволил главу госпогранслужбы Украины
Глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал снят с должности указом президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:14
Кино
Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена
Обновлено в 11:40
Экономика
Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя
Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 10:14
Экономика
В Петербурге построят четыре новых завода за 10 млрд рублей
Экспертный совет Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" одобрил инвестпроекты четырех заводов на сумму 10 млрд рублей.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями
В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48
Общество
Екатеринбурженка из проморолика в поддержку храма оказалась за сквер
Жительница Екатеринбурга Дарья Жукова сильно удивилась, когда увидела себя в проморолике, поддерживающем строительство храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.
Обновлено в 09:46
Финансы
«Ведомости»: Минфин проведет масштабную рекламную кампанию ОФЗ
В рамках рекламной кампании, подготовленной агентством SPN Communications, Минфин планирует задействовать банки-агенты по продаже бумаг: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Почта банк».
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Свердловской области 16 вагонов с железной рудой сошли с рельсов
Шестнадцать вагонов с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает в пятницу пресс-служба Свердловской железной дороги.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи показала странное платье на красной дорожке
Выход знаменитости на красную ковровую дорожку в Мадриде назвали запоминающимся, но провальным.
Обновлено в 03:18
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Общество
Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей
Обновлено в 08:19
Политика
ВЦИОМ заявил о росте рейтинга одобрения работы Путина
Уровень одобрения работы президента России Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3% — до 64,5%. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на официальном сайте организации.
Обновлено в 09:26
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Обновлено вчера в 20:24
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Крыму задержали двух крымскотатарских активисток
Сегодня, 30 мая, в Джанкое и в Бахчисарае силовиками были задержаны две крымскотатарские активистки Лутфие ЗУДИЕВА и Мумине САЛИЕВА.
Обновлено вчера в 09:13
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Общество
С 1 июня в России официально отменяется внутрисетевой роуминг
Запрет на внутрисетевой роуминг начнет действовать на территории РФ с 1 июня 2019 года.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
София Ротару поздравила внучку с днем рождения
София Ротару поздравила внучку с днем рождения — 30 мая Соне Евдокименко исполнилось 18 лет, передает «Утро.ру».
Обновлено в 05:00
Происшествия
Девочка из России упала с балкона отеля в Турции
Обновлено в 10:11