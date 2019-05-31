Экономика
Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрдТАСС вчера в 17:12
Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд. Об этом говорится в финансовом отчете компании за период с 1 января по 31 марта текущего года, размещенном в четверг на ее сайте.
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Армия и оружие
Российский сторожевик проследит за учениями НАТО в Болгарии
Сторожевой корабль "Сметливый" Черноморского флота отправился из Севастополя к побережью Болгарии, где будет находится во время военных учений НАТО по противовоздушной обороне и следить за ними.
Обновлено в 09:32
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Поджигателя храма в Тушине приговорили почти к 3 годам колонии
Евгения Сенчина признали виновным в поджоге деревянного православного храма Иоанна Богослова в столичном районе Тушино, ему дали 2 года 11 месяцев колонии.
Обновлено в 07:28
Футбол
За Дзюбу не проголосовал только «Локо»
Обновлено в 08:25
Авто
Новый гиперкар Lotus Type 130 анонсировали тизером
Британская компания готовится представить свой новый гиперкар Lotus Type 130, премьера которого состоится 16 июля этого года.
Обновлено в 07:22
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.
Обновлено в 08:51
Футбол
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 05:12
Политика
Путин присвоил воронежскому аэропорту имя Петра I
Международному аэропорту "Воронеж" (Чертовицкое) присвоено имя Петра I. Напомним, переименование аэропортов прошло в рамках проекта "Великие имена России".
Обновлено в 08:30
Общество
Что изменится в российских законах в июне 2019 года
С 1 июня стартует третий этап амнистии капиталов. Он продлится до 1 марта 2020 года.
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес
Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее Собчак дизайнеру
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова отреагировала скандал вокруг дизайнера, который пожаловался телеведущей Ксении Собчак на то, что Бузова публично носит его вещи, и попросил передать Бузовой, чтобы она их не носила.
Обновлено в 07:24
Музыка
Опубликован рейтинг ста лучших песен всех времен
Финансовый портал 24/7 Wall Street составил топ-100 лучших песен всех времен.
Обновлено в 09:23
Интернет
В Подмосковье запустили сервис информирования о движении машин скорой помощи
Если обратившийся за помощью не может назвать адрес, его местонахождение система определит автоматически.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани
В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.
Обновлено в 08:58
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Экономика
Чистая прибыль группы НМТП в первом квартале 2019 года выросла на 50%
Совокупный объём чистой прибыли по МСФО, полученной предприятиями Новороссийского морского торгового порта в первом квартале 2019 года, составил $167,7 млн (10,9 млрд рублей), что на 50,9% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года.
Обновлено в 08:32
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров
В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Футбол
ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева
Обновлено в 08:15
Политика
Россия расширит черный список представителей ЕС
Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.
Обновлено в 09:01
Политика
ВЦИОМ: о доверии Владимиру Путину заявили 72,3% опрошенных россиян
На прямой вопрос о доверии Президенту России Владимиру Путину положительно ответили 72,3% опрошенных россиян.
Обновлено в 05:29
Кино
В сети появился официальный саундтрек к сериалу «Чернобыль» от HBO
Телеканал HBO выпустил официальный саундтрек к своему новому сериалу «Чернобыль».
Обновлено в 01:41
Авто
Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLA покажут этой осенью
В отличие от Audi Q2 и BMW X2, следующее поколение компактного кросса Mercedes начального уровня должно следовать примерно тому же рецепту, что и текущая генерация, по сути являясь более крупной версией хэтчбека A-класса.
Обновлено вчера в 07:52
Политика
ООН: Ассанж подвергается в тюрьме психологическим пыткам
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается со стороны властей Британии психологическим пыткам.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Извержение вулкана Этна в Италии попало на видео
Обновлено в 07:37
Хоккей
«Торонто» может обменять Никиту Зайцева
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 03:06
Политика
В России хотят полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты Госдумы обсудят возможность полного запрета тонировки на частных автомобилях россиян.
Обновлено в 03:44
Кино
Из российской версии байопика про Элтона Джона вырезали гей-сцены
В российской версии биографического фильма «Рокетмен» было вырезано несколько гомосексуальных сцен.
Обновлено в 03:08
Наука
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено вчера в 21:27