Экономика
Убытки Tesla в первом квартале составили $702 млнКоммерсантъ 06:53
Производитель электромобилей Tesla в среду, 24 апреля, представил отчетность за четвертый квартал: чистый убыток компании в этот период составил $702 млн.
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Политика
Путин объяснил решение выдавать жителям Донбасса российские паспорта
Действующий президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия истекают в мае, раскритиковал решение Москвы, поручив министерству иностранных дел страны инициировать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения решения России об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 05:55
Политика
Козак: качественная нефть поступит в Белоруссию 29 апреля
Качественная российская нефть поступит на границу с Белоруссией уже в понедельник, 29 апреля.
Обновлено в 07:22
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Обновлено в 07:12
Общество
Актриса Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты
Начиная с 1990 года, журнал People ежегодно составляет список 50 самых красивых людей мира.
Обновлено в 02:30
Транспорт
ГИБДД усложнит получение водительских прав
Помимо практической части сдачи экзамена на водительские права, ГИБДД решила внести изменения и в «теорию».
Обновлено в 03:53
Авто
УАЗ назвал стоимость экспедиционной «буханки»
Российские дилеры Ульяновского автозавода с 1 мая 2019 года начнут принимать заказы на новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Опубликована военная доктрина Зеленского
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский намерен сделать армию страны добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО.
Обновлено в 06:14
Политика
Посол ФРГ в США отметила опасность санкций против России для ЕС
Посол Германии в США Эмили Хабер попыталась убедить американских конгрессменов не принимать меры по ужесточению санкций против России, в частности, против энергетического сектора, пишет газета Bild.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России
Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим рассказала о «непростом» состоянии певицы после ДТП
Продюсер певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала Пятому каналу о состоянии своей подопечной после ДТП, в которое она попала некоторое время назад в Европе.
Обновлено в 07:52
Политика
Зеленский пообещал проверить закон о языке на соответствие Конституции
«После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нём соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины», — цитирует Зеленского его пресс-служба.
Обновлено в 06:59
Политика
Экс-директор СВР Трубников рассказал о главной угрозе человечеству
Трубников отметил, что по ядерному оружию страны принимают меры для снижения этой угрозы.
Обновлено вчера в 23:53
Авто
Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%
В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Гаджеты
ASRock A320TM-ITX: материнская плата редкого форм-фактора Thin Mini-ITX для процессоров AMD
Компания ASRock представила весьма необычную материнскую плату под названием A320TM-ITX, которая выполнена в не самом распространённом форм-факторе Thin Mini-ITX.
Обновлено в 07:50
Спорт
Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено в 04:33
Музыка
Соседов возмущен предложением почтить память Началовой
На пресс-конференции по вопросам мероприятия к директору обратились с предложение почтить память певицы в 2019 году.
Обновлено в 04:25
Политика
Литва призвала ввести санкции из-за паспортов для жителей Донбасса
Литовский МИД призвал международную общественность усилить санкции против России, которая ввела упрощенную выдачу паспортов жителям ЛНР и ДНР.
Обновлено в 07:45
Политика
Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника
Посольство России в Вене заявляет австрийским властям решительный протест в связи с очередным осквернением на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено в 04:30
Политика
Путин остался доволен переговорами с Ким Чен Ыном
Обновлено в 05:50
Гаджеты
Microsoft повысила системные требования для Windows 10
Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.
Обновлено вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Вера Алдонина спела песню в память о своей маме Юлии Началовой
Нынешняя супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга в сторис своего Instagram опубликовала отрывки с концерта, который прошел в школе у дочери Юлии Началовой Веры.
Обновлено в 07:17
Игры
Epic Games готовы отказаться от эксклюзивных игр для магазина EGS
Основатель компании Epic Games Тим Суини в своём Twitter-аккаунте заявил, что готов отказаться от эксклюзивных игр для магазина Epic Games Store при одном условии.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Екатеринбурженке грозит 20 лет за упаковку антидепрессантов из Польши
Как сообщает Znak.com, таможня аэропорта «Кольцова» в Екатеринбурге возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков против 24-летней девушки, которой несколько лет назад диагностировали шизотипическое расстройство.
Обновлено в 05:23
Общество
В Москве на Пасху резко похолодает
Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.
Обновлено в 04:13
Общество
Врио главы Липецка извинилась за слова о евреях
Исполняющая обязанности главы Липецка Евгения Уваркина записала видео с извинениями за публичное высказывание о «еврейской фамилии», которое некоторые горожане сочли антисемитским.
Обновлено в 08:12
Музыка
Группа «Любэ» выпустила клип на песню про Крымский мост
Российская музыкальная группа «Любэ» выпустила песню «По мосту» и видеоклип к ней, посвященные Крымскому мосту.
Обновлено в 04:36
Общество
По решению суда за оскорбление властей оштрафовали первого россиянина
В Новгородской области Чудовским районным судом принято решение о наложении штрафной санкции на местного жителя за публичное оскорбление российских властей.
Обновлено вчера в 04:58