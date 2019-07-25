Экономика
Убытки Tesla достигли рекордных показателейОреанда-Новости вчера в 16:22
ИА «Ореанда-Новости» Продажи американской компании Tesla во втором квартале 2019 года достигли рекордного уровня. За этот период было продано больше 95 тысяч автомобилей, из которых примерно 78 тысяч - электромобили. Всего прибыль компании составила 5.5 миллиардов долларов.
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Продажи Tesla достигли рекордных показателей во II квартале 2019 года
Rambler News Serviceвчера в 03:48
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
Футбол
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы
Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Экономика
Счетная палата признала провал пенсионной системы в России
Ранее Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял решение исключить из перечня актуальных госпрограмм «Развитие пенсионной системы», которая разрабатывалась на протяжении десяти лет, напоминает «Царьград».
Обновлено в 08:57
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРК С-400
Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм по просьбе президента США Дональда Трампа попросил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400, пишет в четверг издание Defense One.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17
Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Гаджеты
BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих
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Обновлено вчера в 15:44
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Спорт
ЧМ по водным видам спорта. Российский пловец Рылов завоевал золото
В южнокорейском Кванджу проходит чемпионат мира 2019 года по водным видам спорта Сегодня состоялся заплыв на дистанции 200 метров на спине.
Обновлено в 08:46
Политика
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 07:55
Общество
Совфед одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет
Законопроект позволит выплачивать пособие семьям, у которых доход не превышает два прожиточных минимума по региону, на детей от полутора до трех лет.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Состояние Алибасова сильно ухудшилось
«Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см», — сказал Горжанкин.
Обновлено в 08:19
Политика
Братья Кличко подали в суд на телеканал Коломойского
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он и его брат Владимир Кличко подали в суд на телеканал «1+1», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, на котором ранее вел многочисленные юмористические программы президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:26
Футбол
Бибрас Натхо может вернуться в РПЛ
Как сообщает Sports24, израильский футболист Бибрас Натхо может вернуться в чемпионат России.
Обновлено в 06:46
Экономика
Турция уронила цены на туры в Крым
Обновлено в 07:36
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Общество
Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля
Столичный главк МВД предупредил жителей и гостей Москвы о том, что запланированное на 27 июля на Тверской улице мероприятие не было согласовано и незаконно.
Обновлено в 07:27
Общество
Мусульмане Екатеринбурга помолятся о строительстве мечети вместе
Мусульмане Екатеринбурга соберутся вместе, чтобы помолиться о соборной мечети.
Обновлено вчера в 04:54
Футбол
СМИ: футболист АЗ Тил заявил о желании перейти в «Спартак»
Полузащитник нидерландского футбольного клуба АЗ Гус Тил заявил, что заинтересован в переходе в московский "Спартак", сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 09:11
Политика
Российские моряки с задержанного СБУ танкера прилетели в Москву
Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:19
Общество
Пэрис Хилтон купит курорт на Украине
Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Происшествия
СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском
В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Житель Кузбасса уронил свою возлюбленную с балкона
Обновлено в 09:00
Происшествия
Полиция занялась бандой подростков, терроризирующих жителей Мещеры
Обновлено вчера в 08:45
Футбол
Тульский «Арсенал» дебютировал в еврокубках поражением от «Нефтчи»
Футболисты тульского "Арсенала" потерпели поражение от бакинского "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Футбол
«Спартак» убрал из заявки на сезон Александра Ломовицкого
Обновлено в 09:06
Общество
Команду «Что? Где? Когда?» «Новое величие» обязали сменить название
Команда «Новое величие» должна быть переименована по фамилии капитана или по названию, которое выберут и согласуют с комиссией по рейтингу участники.
Обновлено в 08:44