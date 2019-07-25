Экономика

Убытки Tesla достигли рекордных показателейОреанда-Новости 25 июля в 16:22

ИА «Ореанда-Новости» Продажи американской компании Tesla во втором квартале 2019 года достигли рекордного уровня. За этот период было продано больше 95 тысяч автомобилей, из которых примерно 78 тысяч - электромобили. Всего прибыль компании составила 5.5 миллиардов долларов.
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