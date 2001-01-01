Экономика
Убытки Avon стали сюрпризом для инвесторов. Акции обвалились на 10%РБК вчера в 13:43
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Общество
Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН
Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».
Обновлено вчера в 17:23
Здоровье
Ученые рассказали, чем опасны татуировки
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Никите Преснякову провели медицинское обследование
Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.
Обновлено в 04:19
Общество
Глушаков из мести запретил дочери вылетать из России
Обновлено в 04:31
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Футбол
Президент «Барселоны»: «Месси может играть до 45 лет»
31-летний Месси выступает за "сине-гранатовых" с 2003 года.
Обновлено в 04:44
Общество
Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой
Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено вчера в 10:11
Хоккей
Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
"Коламбус Блю Джекетс" потерпел поражение от "Бостон Брюинз" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:49
Экономика
Правительство утвердило правила маркировки товаров
Кабмин утвердил общие правила маркировки товаров и положение о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
По словам военных, все обстрелы отражены, никто не пострадал, ущерба объектам базы нет.
Обновлено в 01:14
Кино
Умер актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Умер американский актер Питер Мейхью на 75-м году жизни. Об этом сообщили его родственники на официальной странице актера в Twitter.
Обновлено вчера в 20:34
Шоу-бизнес
Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли начали встречаться в 2011 году, а в сентябре 2012 года официально зарегистрировали свои отношения.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Хоккей
Скончался восьмикратный победитель Кубка Стэнли Ред Келли
На 92-м году жизни скончался восьмикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» и «Торонто» Ред Келли.
Обновлено в 03:01
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Авто
Бюджетный Hyundai ix35 побил рекорд продаж
Обновленная модель Hyundai ix35 установила рекорд продаж по итогам за первый квартал 2019 года, сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей.
Обновлено в 01:53
Авто
Внедорожник Renault Duster получил тюнинг от Delta 4x4
Среди прочих обновлений, которые превносит пакет от Delta 4x4, можно отметить дополнительные передние фонари PIAA, багажник на крышу, светодиодную панель и выбор различных дисков.
Обновлено вчера в 07:49
Культура
В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин станет добрым
Обновлено в 03:42
Путешествия
Эксперты дали советы путешественникам, как не разориться на роуминге
Эксперты телекоммуникационного рынка и операторы связи рассказали РИА Новости, как не испортить впечатление от отдыха высокими счетами за роуминг.
Обновлено в 04:46
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Происшествия
В аварии под Калугой погиб ребенок, шесть человек пострадали
Калужские следователи обратились в прокуратуру с ходатайством о передаче им уголовного дела о массовом ДТП, в котором погиб ребенок.
Обновлено в 04:05
Политика
Лавров заявил о несовместимости позиции России и США по Венесуэле
Позиции России и США по ситуации в Венесуэле являются несовместимыми.
Обновлено вчера в 16:23
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
На северо-востоке Петербурга горит склад
Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено вчера в 17:16