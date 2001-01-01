Экономика

Убытки Avon стали сюрпризом для инвесторов. Акции обвалились на 10%РБК вчера в 13:43

Выручка Avon снизилась на 14,8% и составила $1,2 млрд.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Убытки Avon стали сюрпризом для инвесторов. Акции обвалились на 10%

РБКвчера в 13:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:07, Ашберн
Общество

Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН

Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».
Обновлено вчера в 17:23
Здоровье

Ученые рассказали, чем опасны татуировки

Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Никите Преснякову провели медицинское обследование

Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.
Обновлено в 04:19
Общество

Глушаков из мести запретил дочери вылетать из России

Обновлено в 04:31
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Футбол

Президент «Барселоны»: «Месси может играть до 45 лет»

31-летний Месси выступает за "сине-гранатовых" с 2003 года.
Обновлено в 04:44
Общество

Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой

Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
Авто

Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено вчера в 10:11
Хоккей

Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»

"Коламбус Блю Джекетс" потерпел поражение от "Бостон Брюинз" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:49
Экономика

Правительство утвердило правила маркировки товаров

Кабмин утвердил общие правила маркировки товаров и положение о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

По словам военных, все обстрелы отражены, никто не пострадал, ущерба объектам базы нет.
Обновлено в 01:14
Кино

Умер актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Умер американский актер Питер Мейхью на 75-м году жизни. Об этом сообщили его родственники на официальной странице актера в Twitter.
Обновлено вчера в 20:34
Шоу-бизнес

Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли начали встречаться в 2011 году, а в сентябре 2012 года официально зарегистрировали свои отношения.
Обновлено вчера в 20:48
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Хоккей

Скончался восьмикратный победитель Кубка Стэнли Ред Келли

На 92-м году жизни скончался восьмикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» и «Торонто» Ред Келли.
Обновлено в 03:01
Политика

В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России

Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Кино

Режиссер «Соника в кино» после критики пообещал изменить дизайн героя

Обновлено в 02:33
Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Авто

Бюджетный Hyundai ix35 побил рекорд продаж

Обновленная модель Hyundai ix35 установила рекорд продаж по итогам за первый квартал 2019 года, сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей.
Обновлено в 01:53
Авто

Внедорожник Renault Duster получил тюнинг от Delta 4x4

Среди прочих обновлений, которые превносит пакет от Delta 4x4, можно отметить дополнительные передние фонари PIAA, багажник на крышу, светодиодную панель и выбор различных дисков.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия

В Крыму катавшегося на воздушном шаре ребёнка унесло ветром

Обновлено в 02:55
Культура

В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин станет добрым

Обновлено в 03:42
Путешествия

Эксперты дали советы путешественникам, как не разориться на роуминге

Эксперты телекоммуникационного рынка и операторы связи рассказали РИА Новости, как не испортить впечатление от отдыха высокими счетами за роуминг.
Обновлено в 04:46
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Происшествия

В аварии под Калугой погиб ребенок, шесть человек пострадали

Калужские следователи обратились в прокуратуру с ходатайством о передаче им уголовного дела о массовом ДТП, в котором погиб ребенок.
Обновлено в 04:05
Политика

Лавров заявил о несовместимости позиции России и США по Венесуэле

Позиции России и США по ситуации в Венесуэле являются несовместимыми.
Обновлено вчера в 16:23
Футбол

УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Экономика

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

На северо-востоке Петербурга горит склад

Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия

В Петербурге нашли семью, где дети жили в антисанитарных условиях

Обновлено в 01:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Avon Products
Американская компания
Косметическая компания, старающаяся придерживаться модели прямых продаж. Avon Products, Inc производит косметические товары, включающие средства для ухода за кожей, парфюмерию и декоративную косметику. Кроме этого, под маркой Avon распространяются производимые сторонними компаниями товары для дома и модные аксессуары: бижутерия, часы, обувь, посуда, сувениры, детские товары и продукты питания. Основной регион сбыта - Южная Америка, а также Европа, Ближний Восток и Африка, Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион. Всего компания ведёт торговые операции в 57 странах, кроме того продукция распространяется ещё в 18 странах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Латинская Америка
Собирательное наименование американских стран и территорий, использующих в качестве официальных романские языки, прежде всего - иберо-романские испанский и португальский, иногда также галло-романский французский. Название объясняется тем, что романские языки произошли от латинского языка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное