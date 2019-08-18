Происшествия

Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семьюГазета.Ru 09:20

В Ульяновской области расследуется дело об убийстве семьи из пяти человек. По данным следствия, мужчину, двух женщин и двух детей зарубил их 16-летний родственник. Его тело позже нашли возле вышки сотовой связи, расположенной недалеко от села.
Читать в источнике
Комментировать668

Подробнее о событии

Что произошло за день: воскресенье, 18 августа

Интерфакс13:30

«Был хорошим, лучшим»: что толкнуло ульяновского подростка на убийство

Газета.Ru17:03

Появились кадры с места массовой бойни под Ульяновском

Lenta.ru09:59

СК опубликовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

РБК11:15

СК возбудил дело об убийстве семьи в Ульяновской области

ТАСС06:43

«Был отличником, любил маму»: что известно о семье, убитой под Ульяновском

РИА Новости13:01

Ульяновский подросток убил бабушку и деда, чтобы их не расстраивать

РЕН ТВ05:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Политика

СМИ назвали главных стран-должников России

Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд.
Обновлено в 20:34
Футбол

«Локомотив» обыграл «Динамо» благодаря голам Миранчуков

Обновлено в 13:55
Происшествия

Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах

Обновлено в 17:57
Происшествия

В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

Обновлено в 19:41
Религия

Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа

В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Общество

Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено в 17:30
Происшествия

Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой

Обновлено в 13:00
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 августа

Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями, которые ожидаются 22 и 23 августа в Приморье, где продолжается паводок из-за затяжных дождей.
Обновлено в 21:46
Армия и оружие

Сверхманевренные истребители Су-30СМ собрали в России для Беларуси

Первые истребители Су-30СМ, предназначенные для Военно-воздушных сил Беларуси, собраны в России на Иркутском авиастроительном заводе.
Обновлено в 14:30
Гаджеты

Чехлы для нового iPhone XR 2019 продаются в немецком MediaMarkt

Обновлено в 15:35
Политика

Премьер-министр Саксонии высказался в поддержку «Северного потока — 2»

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия заинтересована в проекте «Северный поток — 2» и смягчении связанных с ним санкций.
Обновлено в 15:06
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от семьи

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.
Обновлено в 17:40
Единоборства

Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Экономика

Россия и Китай придумали замену доллару

Россия и Китай намерены создать валюту, которая станет альтернативой американскому доллару.
Обновлено в 13:52
Экономика

МФО снизили ставки по займам

Микрокредитные организации (МФО) снизили в 2019 году полную стоимость кредита до 440% годовых против 530-540% в 2017 году.
Обновлено в 21:33
Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Кино

«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам

Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено в 12:39
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Политика

Иранский танкер покинул Гибралтар

Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено в 18:06
Политика

Немецко-американские отношения оказались «на дне», пишет Der Spiegel

Отношения между Германией и США "оказались на дне" из-за разногласий по политическим и экономическим вопросам, постоянных споров и угроз со стороны Вашингтона, говорится в редакционном материале Der Spiegel.
Обновлено в 21:39
Политика

СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы

Американский лидер Дональд Трамп предлагал чиновникам, отвечающим за нацбезопасность, блокировать поставки товаров по морю в Венесуэлу и из нее.
Обновлено в 21:12
Теннис

Медведев выиграл турнир в Цинциннати и стал пятой ракеткой мира

Обновлено в 18:40
Музыка

Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»

Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено в 18:35
Экономика

Таджикистан бежит впереди перевода

Причиной обращения стала инициатива НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном.
Обновлено в 18:14
Космос

Китай впервые использовал новую ракету-носитель «Цзелун-1»

Обновлено вчера в 06:15
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.
Обновлено 16 августа в 18:56
Здоровье

Как выспаться за 1,5 часа рассказал сибирский невролог

Обновлено в 20:31
Армия и оружие

Войска СА приняли на себя массированный ракетный удар хуситов

По данным источника, благодаря неустанному совершенствованию своего ракетного и беспилотного вооружения, йеменские повстанцы смогли организовать военную операцию, в рамках которой был нанесен массированный удар по территории Саудовской Аравии.
Обновлено в 13:57
Под Ульяновском подросток убил семью из пяти человекБольше новостей по теме
Главное