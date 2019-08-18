Происшествия
Убивший семью подросток оставил предсмертную запискуИнтерфакс вчера в 06:52
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства подростком пяти человек, в том числе двоих детей. Молодой человек оказался отличником, на месте инцидента он оставил предсмертную записку.
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