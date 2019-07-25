Общество
Норвежцы пожаловались на вторжение «русских лососей»Известия 12:55
Норвежские рыбаки и ученые пожаловались на нашествие горбуши, которую они прозвали «русским лососем». По их словам, этот вид угрожает существованию норвежских представителей семейств, пишет Dадвlаdета. «Убивайте их», — призвала профессор Университета Тромсё Эва Турстад.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
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В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
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Потребительские цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем.
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Женщину убили на детской площадке в Подмосковье
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Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
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Неизвестные пытались напасть на Порошенко после допроса в ГБР
Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР).
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