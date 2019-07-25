Общество

Норвежцы пожаловались на вторжение «русских лососей»Известия 12:55

Норвежские рыбаки и ученые пожаловались на нашествие горбуши, которую они прозвали «русским лососем». По их словам, этот вид угрожает существованию норвежских представителей семейств, пишет Dадвlаdета. «Убивайте их», — призвала профессор Университета Тромсё Эва Турстад.
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В Норвегии призвали к убийствам из-за нашествия «русских лососей»

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Телеканал 360°06:03

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