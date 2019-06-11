Политика
WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУRT на русском вчера в 20:00
Ранее власти Малайзии освободили гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти Ким Чен Нама. 13 февраля 2017 года брат лидера КНДР Ким Чен Нам скончался в аэропорту Куала-Лумпура после нападения двух женщин.
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Убитый в Малайзии сводный брат северокорейского лидера мог быть информатором ЦРУ
Эхо Москвывчера в 20:04
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Политика
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Шахтеры перекрыли трассу международного значения Львов - Рава-Русская во Львовской области Украины.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
Мотоблогер Артем Болдырев погиб в результате ДТП в Подмосковье
В Московской области погиб в результате ДТП известный российский мотоблогер Артем Болдырев ("Болт"), автор YouTube-канала Moto nexus.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
Обновлено вчера в 12:47
Политика
В ГД не спешат вводить штрафы за превышение скорости до 20 км/ч
Депутаты Государственной думы РФ пока не видят целесообразности вводить в России штраф за превышение скоростного лимита на величину более 10 км/ч и рекомендуют правительству России не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 00:30
Кино
На Netflix выйдет фильм по The Division от режиссера «Джона Уика»
Ubisoft на E3 объявила, что киноадаптация Tom Clancy’s The Division выйдет на Netflix.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Наука
Ученые рассказали, как из «совы» превратиться в «жаворонка»
Команда ученых из Великобритании и Австралии опубликовала рекомендации по изменению циркадных ритмов для людей, которые привыкли поздно ложиться и поздно вставать.
Обновлено вчера в 11:03
Армия и оружие
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
В Якутии при стрельбе погибли два человека
В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Шоу-бизнес
«Кинотавр», с юбилеем! Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Ходченкова и другие звезды на открытии 30-го кинофестиваля
Тридцатую, юбилейную церемонию открытия посетили Константин Хабенский, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и другие знаменитости.
Обновлено вчера в 05:48
Политика
На выборах президента Казахстана лидирует Токаев
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства и набирает 70,13% голосов.
Обновлено 09 июня в 14:39
Футбол
Украина с минимальным счетом одолела Люксембург
Встреча группы B, которая прошла во Львове, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол подопечные Андрея Шевченко забили на 6-й минуте, когда Роман Яремчук головой замкнул навесную передачу Руслана Малиновского.
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Президент Греции согласился распустить парламент страны
Президент Греции Прокопис Павлопулос принял предложение премьер-министра страны Алексиса Ципраса распустить парламент и провести досрочные выборы.
Обновлено вчера в 18:21
Футбол
Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен устроит вечеринку перед смертью
В воскресенье, 9 июня, с помощью специального устройства генерации речи Риксен записал обращение поклонникам, в котором пригласил всех желающих на прощальную вечеринку.
Обновлено вчера в 23:37
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Космос
Мини-Рогозина на «Семерке» отправили в космос
Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат, полезным грузом стала масштабная модель ВАЗ-2107 и фигурка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:17
Экономика
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%. Об этом сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.
Обновлено вчера в 17:30
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика
Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж
Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
«Амкар» получил 20,3 миллиона рублей от РФС
По данным источника, пермякам заплатили 20,3 млн рублей за участие Брайна Идову на чемпионате мира-2018.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Фермеры из Сирии планируют наладить экспорт черешни в Россию
Сирийские фермеры намерены в самом ближайшем будущем наладить экспорт черешни в Россию.
Обновлено вчера в 23:56
Наука
Древняя ДНК из римских и средневековых виноградных косточек раскрывает родословную виноделия
Из образца виноградных косточек было обнаружено 18 различных генетических подписей, включая один набор генетически идентичных семян, датируемых 2000 лет назад.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
Хакеры похитили фото из базы погранслужбы США
В CBP утверждают, что ни одно из фото пока не появилось в интернете.
Обновлено вчера в 21:59
Наука
Создано мобильное приложение для диагностики причин кашля
Эффективность диагностики программы составляет 97%. Приложение прослушивает кашель через микрофон мобильного телефона и анализирует звуки.
Обновлено вчера в 15:14
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Обновлено вчера в 04:55
Футбол
Сборная Сербии разгромила Литву, Чехия оказалась сильнее Черногории
Сборная Сербии разгромила команду Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 16:43
Здоровье
Ожирение утяжеляет инвалидность при рассеянном склерозе
Результаты научного исследования Результаты исследования показали, что на момент постановки диагноза пациенты с ожирением имеют больший риск представления более высокого балла по шкале EDSS (расширенной шкале инвалидности), инструмента, обычно используемого для оценки тяжести рассеянного склероза.
Обновлено 08 июня в 08:35