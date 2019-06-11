Политика

Убитый брат Ким Чен Ына помогал ЦРУLenta.ru 02:57

Убийство произошло 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. Жертвой оказался гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля, но по данным малайзийской полиции это был Ким Чен Нам, брат Ким Чен Ына.
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Убитый брат главы КНДР мог быть информатором ЦРУ

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WSJ: убитый в 2017 году старший брат Ким Чен Ына мог быть информатором ЦРУ

ТАССвчера в 21:10

WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

RT на русскомвчера в 20:00

Убитый брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 20:23

WSJ: брат Ким Чен Ына работал на ЦРУ

Газета.Ruвчера в 20:12

WSJ узнала о связи сводного брата Ким Чен Ына с ЦРУ

Интерфаксвчера в 20:09

WSJ назвала сводного брата Ким Чен Ына информатором ЦРУ

РБКвчера в 20:27
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У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
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Черчесов пригласил болельщиков на матч с Кипром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
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Ректор МГУ назвал самые популярные факультеты вуза

Приемная кампания в МГУ стартует 20 июня.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Снос чеченских указателей под Кизляром попал на видео

Опубликовано видео сноса ночью указателей Чечни в Дагестане.
Обновлено вчера в 16:57
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Россияне начали массово скупать недвижимость на Кипре

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Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
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Происшествия

В МВД рассказали о ДНК на изъятых у Голунова пакетах с наркотиками

На пакетах с наркотическими средствами, изъятых у журналиста Ивана Голунова, обнаружены ДНК сразу нескольких человек.
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Энергетика

Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть

Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Политика

Более половины парка российских авиакомпаний находятся в группе риска

Росавиация в 2019 году начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать в России изменения в конструкции иностранных самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, в основном на Бермудских островах, сообщили сотрудники пяти авиакомпаний.
Обновлено в 01:35
Общество

Мэрии Екатеринбурга дали рекомендации для согласования думой бюджета

Володин дал комментарии журналистам сразу после того, как гордума отказалась принимать правки к бюджету города-2019.
Обновлено в 03:11
Авто

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Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Авто

В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов

С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
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Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку

Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
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СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца

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Происшествия

Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Махачкалы

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Экономика

Названы регионы, где сильнее всего вырастут зарплаты

Эксперты Института социально-экономических исследований пришли к выводу, что в ближайшие пару лет ожидается небольшой экономический спад, сообщает "Российская газета".
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Общество

Во вторник воздух в Москве прогреется до +30

По данным метеорологов, при переменной облачности осадков не ожидается. Днем воздух сможет прогреться выше +30 градусов.
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Армия и оружие

Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции

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Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено вчера в 18:39
Экономика

Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России

Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
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Россия призывает Совет Безопасности ООН взять под постоянный контроль ситуацию в Косово.
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Политика

В Киеве проходит митинг возле здания Конституционного суда

Акция протеста проходит возле здания Конституционного суда в Киеве, где во вторник начнут рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады, передает агентство УНН.
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Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США

Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
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Старший сын лидера КНДР Ким Чен Ира, впавший в немилость и отстранённый от наследования высшего поста. Единокровный старший брат главы КНДР Ким Чен Ына. 13 февраля 2017 года был убит в Куала-Лумпуре.
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