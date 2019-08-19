Мать подростка, убившего семью под Ульяновском и покончившего с собой, раньше имела проблемы с алкоголем, но позже вылечилась и вообще не пила, сообщила в понедельник РИА Новости министр семейной, демографической политики и социального благополучия региона Ольга Касимова.

с чего всё началось

Убитая 16-летним подростком под Ульяновском семья только в 2018 году после нескольких лет была снята с контроля органов социальной защиты. Об этом рассказали в областном министерстве семейной, демографической политики и социального благополучия.

Убитая под Ульяновском семья была на контроле у органов соцзащиты

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