Происшествия

Убитая под Ульяновском семья была на контроле у органов соцзащитыВечерняя Москва 07:43

Убитая 16-летним подростком под Ульяновском семья только в 2018 году после нескольких лет была снята с контроля органов социальной защиты. Об этом рассказали в областном министерстве семейной, демографической политики и социального благополучия.
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Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью

Мать подростка, убившего семью под Ульяновском и покончившего с собой, раньше имела проблемы с алкоголем, но позже вылечилась и вообще не пила, сообщила в понедельник РИА Новости министр семейной, демографической политики и социального благополучия региона Ольга Касимова.
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