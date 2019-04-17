Игры
Ubisoft пожертвует полмиллиона евро на восстановление Нотр-ДамаCyberSport.ru вчера в 12:27
Ubisoft пообещала перевести €500 тыс. на реконструкцию пострадавшего от пожара собора Нотр-Дам. Студия призвала фанатов сделать собственные пожертвования. Компания также начала бесплатно раздавать Assassin's Creed Unity в Ubisoft Store, действие которой разворачивается во Франции.
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Создатель игры Assassin’s Creed пообещал 500 тысяч евро для Нотр-Дама
Московский Комсомолецвчера в 12:58
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