Сотрудниками полиции в Ногинске обнаружен автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в убийстве 25-летней женщины на детской площадке в городе Раменское. Полицейские продолжают проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника.

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в зверском убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском. Об этом в четверг, 25 июля, сообщила официальный представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке

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