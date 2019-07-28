Политика
Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАРПолитическая Экспертиза 05:35
Напомним, что три журналиста прибыли в африканскую страну для репортажа по заданию ЦУР, до августа 2018 года финансируемого олигархом Ходорковским. Журналисты должны были прибыть в ЦАР и найти мифическую ЧВК «Вагнер», несмотря на то что там не было частных военных компаний.
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Вполне понятно, что если не прямая вина за гибель людей, так косвенная на Ходорковском лежит. Он, как работодатель и заказчик, обязан был создать условия пребывания сотрудников в охваченном войной регионе, обеспечить их безопасность.
— Франц Клинцевич, российский политикСлово и Дело 09:54
с чего всё началось
26 июля издание Letsunami опубликовало коммюнике Генпрокуратуры ЦАР, в котором приводились некоторые выводы следствия, а также сообщалось о приостановке расследования до появления новых фактов.Daily Storm04:07
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